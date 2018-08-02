Крупные города России осчастливят авторазвязками и аэропортами

Российским мегаполисам нужны аэропорты, малым городам — новый общественный транспорт, селам — потребительская кооперация. Таков, в двух словах, стратегический план развития разных типов территорий в регионах России, разработанный Минэкономразвития РФ , сообщает "Российская газета"

По данным издания, ведомство уже направило документ на согласование в регионы. Как уже было сказано, в крупных городах (свыше 500 тысяч жителей) ставка будет сделана на развитие транспортной макроинфраструктуры (аэропорты, вокзалы, автомобильные обходы вокруг мегаполисов), скоростные магистрали. При этом число городов, являющихся центрами развития для прилегающих территорий, в перспективе должно увеличиться с нынешних 24 до 40.

Малые города и сельские территории (в которых сегодня живет 40% населения России) требуют несколько иного подхода: по мнению чиновников, нужно усиливать связь этих территорий с «центрами роста», обеспечить занятость населения, повысить качество среды, обновить автобусные парки.

План модернизации и расширения магистральной инфраструктуры РФ будет разработан и утвержден федеральным кабмином до октября 2018 года. Как отмечает «Российская газета», финансировать эти мероприятия будут бюджет, специальные фонды и крупный бизнес в рамках частно-государственного партнерства.

Для реализация этой стратегии Минэкономразвития РФ готовит «дорожную карту», которая будет посвящена механизмам реализации указанных задач, а также необходимому для этого изменению действующего законодательства, госпрограмм, приоритетных проектов и инвестпрограмм естественных монополий.

Стоит заметить, что в Свердловской области расположено 35 малых городов, из которых 17 относятся к так называемым моногородам — населенным пунктам, экономическая деятельность которых тесно связана с единственным предприятием.