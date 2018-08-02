Глава Siemens: торговые споры повлияют на прибыль компании

Москва, 2 августа — «Вести. Экономика». Исполнительный директор одной из крупнейших промышленных компаний Европы заявил, что торговые споры могут повлиять на корпоративную стратегию, пишет CNBC.

EPA-EFE/LUKAS BARTH-TUTTAS

Деловой мир был расстроен вероятностью того, что экспорт и импорт могут стать более дорогими из-за дополнительных расходов, взимаемых странами, стремящимися поддержать свою внутреннюю экономику.

Генеральный директор Siemens Джо Кэзер сказал, что настроения в руководстве его компании были затронуты заявлениями Вашингтона, Пекина и Брюсселя.

"Средства производства говорят об инвестициях, а инвестиции всегда означают уверенность", — сказал Кэзер.

"Я не исключаю, что дебаты о том, что справедливо и несправедливо, будут влиять на настроения в среднесрочной перспективе, так что люди будут удерживать инвестиции до тех пор, пока проблемы не будут урегулированы", — добавил он.

Глава компании сказал, что, хотя он не видел свидетельств замедления темпов роста заказов, краткосрочный бизнес-цикл Siemens близок к своему пику.

Кэзер сказал, что он остается оптимистом и что «разумные люди и экономисты» будут преобладать в дебатах по торговле и тарифам.

Промышленная прибыль Siemens выросла на 2% в третьем квартале, опередив ожидания. Это несмотря на пропуски доходов.