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Глава Siemens: торговые споры повлияют на прибыль компании
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Глава Siemens: торговые споры повлияют на прибыль компании 

Вести Экономика 17 часов назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 2 августа — «Вести. Экономика». Исполнительный директор одной из крупнейших промышленных компаний Европы заявил, что торговые споры могут повлиять на корпоративную стратегию, пишет CNBC.
EPA-EFE/LUKAS BARTH-TUTTAS
Деловой мир был расстроен вероятностью того, что экспорт и импорт могут стать более дорогими из-за дополнительных расходов, взимаемых странами, стремящимися поддержать свою внутреннюю экономику.
Генеральный директор Siemens Джо Кэзер сказал, что настроения в руководстве его компании были затронуты заявлениями Вашингтона, Пекина и Брюсселя.
"Средства производства говорят об инвестициях, а инвестиции всегда означают уверенность", — сказал Кэзер.
"Я не исключаю, что дебаты о том, что справедливо и несправедливо, будут влиять на настроения в среднесрочной перспективе, так что люди будут удерживать инвестиции до тех пор, пока проблемы не будут урегулированы", — добавил он.
Глава компании сказал, что, хотя он не видел свидетельств замедления темпов роста заказов, краткосрочный бизнес-цикл Siemens близок к своему пику.
Кэзер сказал, что он остается оптимистом и что «разумные люди и экономисты» будут преобладать в дебатах по торговле и тарифам.
Промышленная прибыль Siemens выросла на 2% в третьем квартале, опередив ожидания. Это несмотря на пропуски доходов.
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