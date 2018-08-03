Городские власти перенесли сроки реконструкции Заводского шоссе

Ремонт шоссе хотели продолжить в конце июля

Начало реконструкции Заводского шоссе на участке от Земеца до XXII Партсъезда отложили на неопределенный срок. Представители департамента городского хозяйства и экологии не нашли подрядчика для проведения работ. Сообщение опубликовали на портале госзакупок.

— В аукционе приняла участие только одна компания, ООО «Самаратрансстрой». Но ее заявка не соответствовала всем требованиям, — говорится в протоколе работы конкурсной комиссии.

Подрядчики должны были приступить к работам после 20 июля. Из городского бюджета на эти цели выделили почти 770 миллионов рублей. По планам заказчиков, этот участок необходимо было закончить к 31 октября 2019 года.

В прошлом году Заводское шоссе отремонтировали на участке от Авроры до дома № 13. Сейчас его готовят к сдаче в эксплуатацию. В процессе ремонта изменились планы по замене инженерных коммуникаций, дорожного полотна и установке осветительных приборов.

Также мэрия решила отказаться от обустройства велодорожки. Это связано с тем, что сначала на шоссе хотели сделать тротуары одной ширины — три метра. А теперь размер будет варьироваться. Впоследствии возникли проблемы с железнодорожными переездами, расположенными в этом районе. Подробнее о ситуации читайте в нашем фоторепортаже.

Чем сейчас живет Заводское шоссе, узнаете, посмотрев новую серию нашего проекта «Улица в кадре» — «8 километров „золотых“ ям и пробок Заводского шоссе».