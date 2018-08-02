ЕАЭС и Сингапур подпишут соглашение о зоне свободной торговли

Москва, 2 августа — «Вести. Экономика». Соглашение о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Сингапуром планируется подписать на Восточноазиатском саммите в ноябре 2018 года, сообщил министр иностранных дел Сингапура Вивиан Балакришнан.

"Мы надеемся подготовить все необхожимые документы к ноябрю этого года, когда к нам с государственным визитом приедет Владимир Путин ", — цитирует министра «Коммерсант».

По словам главы МИД Сингапура, соглашение сейчас находится «в высокой степени готовности, но все еще остались важные юридические вопросы. Времени осталось мало, но мы надеемся утрясти их до визита».

Переговоры о заключении соглашения о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Сингапуром начались в 2016 году.

С тех пор прошло четыре раунда согласований, последний из которых завершился в Сингапуре в июне этого года. В настоящий момент ЕАЭС имеет зону свободной торговли только с Вьетнамом.