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Pasažieru vilciens на финише по закупке новых электропоездов
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Pasažieru vilciens на финише по закупке новых электропоездов 

РЖД-Партнер 17 часов назад
Фото: РЖД-Партнер
Согласно нынешним планам, первый из 32 новых поездов должен быть доставлен в Латвию в конце 2020 года, а последний — в конце 2023 года.
Как сообщалось, Pasažieru vilciens заве шило оценку технических предложений, поданных на конкурс о закупке новых поездов. Теперь претенденты до 6 августа должны представить свои финансовые предложения. Это последний этап процедуры закупки, после которого будет определен поставщик поездов. Победителем станет тот, кто предложит экономически самую выгодную цену на весь предусмотренный срок эксплуатации поездов — 35 лет. Это означает, что будут оцениваться затраты на техобслуживание, запчасти, потребление энергии и др. В целом Pasažieru vilciens планирует купить 32 новых электропоезда.
За право поставки новых поездов борются четыре известных производителя — испанская компания Patentes Talgo S. L (Talgo), польское дочернее предприятие швейцарской компании Stadler" «Stadler Polska Sp. z o. o. (Stadler), испанская компания Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S. A. (CAF) и чешская компания Skoda vagonka a. s.
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