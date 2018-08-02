Мэрию Суздаля накажут на 100 тысяч рублей — за бездействие

Казна города Суздаля в ближайшее время лишится 100 тысяч рублей. Судебные приставы наложили на администрацию города штраф (50 тысяч рублей) и взыскали исполнительский сбор (50 тысяч рублей). Виной всему — бездеятельность мэрии во главе с сити-менеджером Сергеем Сахаровым , которые не желают исполнять решение суда.

Мы уже неоднократно рассказывали о мытарствах суздальской семьи Козловых. Еще осенью прошлого года мы сообщали о том, как супругов и их грудную дочь Сонечку переселили в «общагу» после пожара, в котором ихдом сгорел дотла.

Правда, свободных комнат в общежитии не было, и Козловых поселили в бывшую бельевую — без санузла, водопровода и вытяжки. Температура воздуха в 17-метровой подсобке зимой, весной и осенью редко превышала 8-10 градусов.

Для того чтобы помыть грудничка, родителям приходится ждать своей очереди в продуваемом коридоре среди плесени и грибка.

За молодую семью вступилась Суздальская межрайонная прокуратура . Подсобка была признана непригодной для жилья. Прокурору пришлось доказывать это в суде, который был выигран.

Весной этого года мэрия Суздаля обнадежила Козловых. Они получили официальное письмо от главы администрации города Сергея Сахарова, который сообщает (цитата): «Ваша семья будет обеспечена жильем в мае 2018 года, как имеющая первоочередное право на получение жилья».

Вот только своего слова, подкрепленного печатью, Сергея Сахаров не сдержал. На дворе — август, а никакого жилья Козловым не предоставили. Даже ни одного варианта супругам не предложили.

Вот и приходится главе семьи Владимиру , вместо того, чтобы зарабатывать на обеспечение своих домочадцев, бегать каждый день от судебных приставов — к прокурору, от прокурора — в мэрию. Из мэрии — к судебным приставам. Замкнутый круг…

— Дочка болеет постоянно, — рассказывает Владимир Козлов. — Да, что там говорить, все общежитие чахнет, потому что в подвале сырость, всюду — плесень и грибок. Бегаю из инстанции в инстанцию, много времени и сил уже потратил. Никаких конкретных ответов никто не дает. В мэрии нас кормят обещаниями, мол, торги не состоялись, администрация бессильна и нужно ждать…

Ситуацию под свой надзор взяла региональная общественная организация «ЖКХ-Контроль». Структура серьезная — сама глава региона Светлана Орлова называет «ЖКХ-Контроль» не иначе, как «губернаторский спецназ».

Вчера Суздаль посетил руководитель «ЖКХ-Контроля» Альберт Русанен. Он встретился со старшим помощником межрайонного прокурора Светланой Куликовой и со старшим судебным приставом межрайонного отдела Виктором Горюновым.

Судебные приставы пояснили Русанену, что мэрия Суздаля не желает добровольно исполнять решение суда, в связи с чем, еще 5 июля возбуждено исполнительное производство.

С мэрии будет взыскан исполнительский сбор в размере 50 тысяч рублей. А в ближайшее время будет наложен первый штраф на ту же сумму. Правда, оштрафуют не самого сити-менеджера Сахарова (глядишь, дело в этом случае и сдвинулось бы с мертвой точки), а администрацию. Другими словами, за бездеятельность ответят все жители города, которые пополняют казну своими налогами и прочими платежами. Но суздальчанам за «чудачества» своего сити-менеджера платить не впервой. Однажды это даже привело к блокировке счета всей Суздальской администрации.

А, самое главное, оказалось, что в распоряжении мэрии все же есть неиспользуемые жилые помещения! Но предоставлять их семье Козловых никто не собирается. Вместо этого администрация города проводит торги, на которые никто не заявляется (вероятно, у застройщиков города просто нет возможности продать мэрии слишком маленькую квартиру — 17 квадратных метров).

— Вы, знаете, после общения с прокурором и приставом надежда появилась, — сообщил «ТВ-МИГ» Альберт Русанен. — Это две организации, которые действительно хотят помочь. А вот администрация Суздаля, к сожалению, бездействует. По информации, которой мы располагаем, свободные муниципальные площади имеются у администрации и они должны быть предоставлены по решению суда жителю Суздаля Владимиру Козлову. Но, по какой-то причине, решения администрация не принимает. Соответственно, будет наложен штраф службой судебных приставов за отсутствие добровольного исполнения. Ориентировочно — в пределах 100 тысяч рублей. Это деньги каждого жителя города Суздаля, которые платят свои налоги, из этих денег складывается бюджет муниципального образования города Суздаля.

Увы, но застать на рабочем месте сити-менеджера Сергея Сахарова нам не удалось. Юрист мэрии находится в отпуске, как и большинство других сотрудников горадминситрации.

О сложившейся ситуации руководитель «ЖКХ-Контроля» намерен доложить губернатору Орловой.

Мы будем следить за развитием событий.