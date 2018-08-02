Главная цель — поднять благосостояние людей старшего возраста — Тарасов

«Изменения в пенсионной системе нашей страны необходимы, они направлены повышение благосостояния людей старшего возраста», — считает Владимир Тарасов

«Чтобы достойно повышать размер пенсий, нужны деньги. На сегодняшний день у нас — лишь 1,7 работающих обслуживает одного пенсионера. Например, в месяц по региону мы выплачиваем 15 миллиардов рублей, из них 7,5 миллиардов пополняет федеральный бюджет. Каждый месяц. Подумайте, у нас в Нижегородской области порядка 1 миллиона 65 тысяч пенсионеров, из них 18 тысяч — военные пенсионеры. Главная цель — поднять благосостояние людей старшего возраста», — отметил Управляющий отделением Пенсионного фонда РФ по Нижегородской области.

«Страховыми взносами Нижегородская область обеспечивает себя только на 58%. Мало того, во многих других регионах эта цифра на порядок ниже. У нас развитый ВПК и производства. А где этого нет, все дотируется федеральным бюджетом. Конечно, надо повышать и дисциплину работодателей, чтобы они достойно платили, а не искали какие-либо «лазейки» для неуплаты взносов. Тут много различных факторов. Законопроект приняли в первом чтении. Перед вторым и третьим чтениями будет большая работа и обсуждения. Изменения будут. Я уверен в этом», — подчеркнул Владимир Тарасов.