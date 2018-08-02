ФАС поддержала идею железнодорожного лоукостера

Федеральная антимонопольная служба положительно отнеслась к возможности появления в России железнодорожного лоукостера, сообщили в ведомстве. Ранее такую идею озвучили в РЖД

"ФАС России положительно относится к вступлению РЖД в борьбу за потребителя, выводу новых продуктов на рынок и повышению качества услуг", — цитирует пресс-службу ФАС РИА Новости

Механизм создания лоукостера заключается в том, чтобы выделить старые вагоны, не оборудованные биотуалетами и кондиционерами, в отдельный временный бренд. Таким образом, к трем существующим классам обслуживания — эконом, комфорт и бизнес добавится еще один — эконом-бюджет. Об этом ранее заявили в " Федеральной пассажирской компании " ("дочка" РЖД).

Поскольку сейчас ФАС определяет цены на перевозку в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования, вагоны класса эконом-бюджет также подпадают под контроль антимонопольной службы. В ФАС подчеркнули, что установленный тариф на плацкарт и общие вагоны является предельным, а РЖД вправе их снижать.