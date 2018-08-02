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ФАС поддержала идею железнодорожного лоукостера
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ФАС поддержала идею железнодорожного лоукостера 

Российская Газета 14 часов назад
Фото: Российская Газета
Федеральная антимонопольная служба положительно отнеслась к возможности появления в России железнодорожного лоукостера, сообщили в ведомстве. Ранее такую идею озвучили в РЖД.
"ФАС России положительно относится к вступлению РЖД в борьбу за потребителя, выводу новых продуктов на рынок и повышению качества услуг", — цитирует пресс-службу ФАС РИА Новости.
Механизм создания лоукостера заключается в том, чтобы выделить старые вагоны, не оборудованные биотуалетами и кондиционерами, в отдельный временный бренд. Таким образом, к трем существующим классам обслуживания — эконом, комфорт и бизнес добавится еще один — эконом-бюджет. Об этом ранее заявили в "Федеральной пассажирской компании" ("дочка" РЖД).
Поскольку сейчас ФАС определяет цены на перевозку в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования, вагоны класса эконом-бюджет также подпадают под контроль антимонопольной службы. В ФАС подчеркнули, что установленный тариф на плацкарт и общие вагоны является предельным, а РЖД вправе их снижать.
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