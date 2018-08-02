Трудовой стаж от Титова противоречит реалиям трудового рынка

Сергей Хестанов. Заявление российского бизнес-омбудсмена Бориса Титова о том, что пенсионный возраст необходимо отменить, носит теоретический характер и вряд ли применимо в современной России — считает доцент РАНХиГС

Это заявление Титова связано с пенсионной реформой в России

Напомним, что Титов, который в России традиционно защищает интересы бизнеса, пришел к выводу, что параметра пенсионного возраста вообще быть не должно, а сам выход на пенсию должен осуществляться на основании пенсионного стажа.

Кроме того, Титов предложил дать возможность докупать пенсионный стаж, как это происходит сегодня во многих развитых странах — например, человек отработал 35 лет, и ему не хватает 5 лет стажа до хорошей пенсии. В таком случае нужно предоставить этому гражданину возможность докупить недостающее ему количество трудовых лет и прямо сейчас выйти на пенсию.

Естественно, это заявление Титова связано с проведением пенсионной реформы в России, которая по-настоящему стала главной темой в нашей стране в последние месяцы, когда правительство РФ взяло четкий курс на повышение базового пенсионного возраста.

Это было вынужденное решение ввиду того, что в противном случае у нас уже в ближайшие годы возникнут большие проблемы с наполнением Пенсионного фонда. Это видно из того, что у нас на сегодняшний день официально работает только 46 процентов граждан, а 31 процент находится на пенсии — это не только пенсионеры в силу возраста, но и по причине льгот бюджетников.

Россия вынуждена пойти на пенсионную реформу

В такой ситуации, учитывая негативную демографию и текущий выход на рынок труда малочисленного поколения девяностых годов рождения, мы вынуждены пойти на отмену пенсионных стандартов, установленных еще в 1932 году.

Именно тогда возраст выхода на пенсию для мужчин установили на отметке в 60 лет, а для женщин — на отметке в 55 лет, но в начале тридцатых годов на одного пенсионера приходилось семь работающих, а сегодня такое соотношение составляет 1 к 1,8.

Таким образом, у правительства РФ просто нет другого выхода, как начинать данную реформу — могут быть дискуссии о ее нюансах, но то, что в России пенсионный возраст необходимо повышать, в этом сомнений нет. Об этом свидетельствует и позитивная социальная динамика в виде повышения уровня средней продолжительности жизни, причем в будущем данный параметр продолжит улучшаться.

Соответственно, России нужно делать ставку на более эффективное использование имеющихся людских ресурсов, а это значит перманентное переобучение людей, а также серьезные вложения в здравоохранение в виде того же проекта «Демография».

Перспектива предложений Титова носит туманный характер

Другой вопрос, непонятно, стоит ли нам здесь играть с понятием трудового стажа ввиду того, что у нас в стране порядка тридцати процентов экономики находится в серой зоне, а большинство людей жило в девяностые, когда эта проблема была еще шире.

Из-за этого мы не сможем выявить объективный трудовой стаж у значительной части россиян.

Тем более, в нашей социальной системе это понятие уже сейчас напрямую связано с получением страховой пенсии — например, в 2015 году был принят закон, который к 2025 году повысит требования к трудовому стажу с 8 до 15 лет. И это говорит о том, что в нашем правительстве прекрасно понимают, что нельзя делать подобные реформы резко, и это противоречит данным предложениям Титова.

«На самом деле, это возможно. Все будет здесь зависеть от требований к трудовому стажу, и при введении возможности докупки нужных годов, сколько это будет стоить. Есть страны, где вообще можно купить пожизненную ренту — например, в Великобритании, поэтому теоретически это можно допустить, хотя на деле в этом вопросе все далеко неоднозначно», — заключает Хестанов.

Как считает эксперт, возможность для таких нововведений существует, но важно, чтобы это было дополнением, а не заменой той пенсионной системы, на которую ориентируется большинство россиян, поэтому мы здесь говорим об особых случаях

Россия не сможет сейчас повысить параметр трудового стажа

«Таким образом, подобный механизм можно ввести только в случае, если такой вариант развития события будет добровольной альтернативной для гражданина, поэтому разговор здесь идет об исключительных случаях», — констатирует Хестанов.

В то же время, наша страна не готова к дальнейшему повышению трудового стажа.

Например, мы должны сегодня ориентироваться здесь на цифру в 15 лет, причем в той же Германии выход на пенсию возможен в 65-67 лет, но при условии трудового стажа в 35 лет, а во Франции гражданин может выйти на пенсию даже в 60 лет, но если проработал до этого 40 лет.

«Вообще, здесь нужно добиться ситуации, когда бюджет Пенсионного фонда будет сбалансирован, и нашему государству не нужно будет его каждый год балансировать путем трансфертов из федерального бюджета», — резюмирует Хестанов.

В такой ситуации нам не придется постоянно думать об изменении в трудовом стаже или пенсионном возрасте, поскольку самой проблемы не будет существовать, а, когда она есть, все эти реформы сводятся к тому, чтобы решить проблемы федерального бюджета.

«Сейчас мы пытаемся решить проблемы федерального бюджета с помощью умеренных методов, а что касается трудового стажа, то любые требования к нему радости не добавят, но в той же Германии даже социальную пенсию можно получить только в том случае, если человек проработал в течение 5 лет — в противном случае, он будет жить на пособие», — заключает Хестанов.

В России это невозможно, поскольку у нас есть на этот счет четкие требования конституционного законодательства, что также усложняет возможность реализации тех предложений, которые озвучил в своем выступлении бизнес-омбудсмен Титов.