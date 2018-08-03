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Фонд капитального ремонта Калининградской области повысил собираемость взносов
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Фонд капитального ремонта Калининградской области повысил собираемость взносов 

Вести Калининград 20 часов назад
Фото: Вести Калининград
Фонда капитального ремонта Калининградской области повысил на 13% собираемость взносов за первое полугодие 2018 года. Об этом в эксклюзивном интервью «Радио России — Калининград» рассказала начальник абонентского отдела фонда Оксана Иванова. «Совокупно мы достигли 86% процентов собираемости по всей области, на 1 января 2017 года этот показатель составлял 71%. Еще год назад в некоторых муниципалитетах мы собирали лишь 30-40% платежей. То в этом году все муниципалитеты преодолели планку в 60 » — отметила она. По ее словам в лидерах по взносам сейчас Неман и Калининград — 89 и 88 процентов соответственно. Руководитель фонда Оксана Астахова пояснила, что таких успехов удалось достичь благодаря слаженной работе отдела биллинга фонда капремонта и грамотной политике работы с населением.
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