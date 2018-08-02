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Фонд капитального ремонта расширит список проводимых работ
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Фонд капитального ремонта расширит список проводимых работ 

Вести Калининград 16 часов назад
Фото: Вести Калининград
Фонд капитального ремонта общего имущества Калининградской области готовится к проведению нового для нашего региона вида работ — замене внутридомовых систем газоснабжения. Об этом в эксклюзивном интервью «Радио России — Калининград» рассказала руководитель фонда Оксана Астахова.
По её словам этот вид работ станет одним из самых сложных в организационном плане. «Мы ответственны только за внутреннюю разводку, а замена оборудования внутри квартир — зона ответственности собственника, которому его управляющая компания должна разъяснить всего его права и обязанности. Наша часть работ составляет 30%, остальные 70% должна сделать управляющая компания и собственники» — отметила Астахова. Пилотным районом по внедрению нового вида работ планируется сделать Черняховский городской округ, вопрос с заменой внутридомовых систем там стоит наиболее остро.
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