Фонд капитального ремонта расширит список проводимых работ

Фонд капитального ремонта общего имущества Калининградской области готовится к проведению нового для нашего региона вида работ — замене внутридомовых систем газоснабжения. Об этом в эксклюзивном интервью «Радио России — Калининград» рассказала руководитель фонда Оксана Астахова

По её словам этот вид работ станет одним из самых сложных в организационном плане. «Мы ответственны только за внутреннюю разводку, а замена оборудования внутри квартир — зона ответственности собственника, которому его управляющая компания должна разъяснить всего его права и обязанности. Наша часть работ составляет 30%, остальные 70% должна сделать управляющая компания и собственники» — отметила Астахова. Пилотным районом по внедрению нового вида работ планируется сделать Черняховский городской округ, вопрос с заменой внутридомовых систем там стоит наиболее остро.