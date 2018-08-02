«Бахетле» снизила выручку впервые за восемь лет

Супермаркет «Бахетле». Фото: general-russia.ru Выручка сети супермаркетов «Бахетле» в 2017 году сократилась до 8,53 млрд рублей (-8,7%). Это произошло впервые с 2009 года. Чистая прибыль выросла в 1,5 раза — до 63 870 000 рублей, сообщает «Интерфакс» В июле в соцсетях появилась информация о том, что «Бахетле» планируют продать, а ее гендиректора Муслиму Латыпову — отстранить от работы. Утверждалось, что ей даже нашли замену. Латыпова назвала эти слухи чушью. Читайте также: Владелица «Бахетле» пожаловалась Минниханову на домашних кондитеров