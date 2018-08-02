Как не лишиться денег по международной сделке

Согласно нормам законодательства РФ о валютном контроле, в договоре между российской и иностранной компаниями обязательно указывается срок его исполнения.

Банк, выступая агентом в таких правоотношениях вправе удостовериться в законности заключенного сторонами соглашения, а при наличии сомнений попросту отказать в проведении транзакции.

В современном деловом обороте часто используются рамочные контракты, содержащие лишь общие правила взаимодействия партнеров. Такой договор предполагает, что стороны договорятся о существенных условиях сделки в электронной переписке без документального оформления допсоглашений.

Применителен ли такой подход к исполнению валютного регламента, разъясняют специалисты ФНС

Нормы ГК РФ уравнивают силу договора, заключенного в форме единого документа и подписанного сторонами, с соглашениями, достигнутыми при помощи обмена электронными письмами, если адресатов посланий можно установить достоверно.

Учитывая изложенное, чиновники сообщают, рамочный договор партнеров из разных стран с приложением к нему распечатанной переписки, в которой установлены сроки исполнения обязательств по сделке удовлетворяет требования закона о валютном регулировании.