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Как не лишиться денег по международной сделке
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Как не лишиться денег по международной сделке 

Время бухгалтера 16 часов назад
Согласно нормам законодательства РФ о валютном контроле, в договоре между российской и иностранной компаниями обязательно указывается срок его исполнения.
Банк, выступая агентом в таких правоотношениях вправе удостовериться в законности заключенного сторонами соглашения, а при наличии сомнений попросту отказать в проведении транзакции.
В современном деловом обороте часто используются рамочные контракты, содержащие лишь общие правила взаимодействия партнеров. Такой договор предполагает, что стороны договорятся о существенных условиях сделки в электронной переписке без документального оформления допсоглашений.
Применителен ли такой подход к исполнению валютного регламента, разъясняют специалисты ФНС.
Нормы ГК РФ уравнивают силу договора, заключенного в форме единого документа и подписанного сторонами, с соглашениями, достигнутыми при помощи обмена электронными письмами, если адресатов посланий можно установить достоверно.
Учитывая изложенное, чиновники сообщают, рамочный договор партнеров из разных стран с приложением к нему распечатанной переписки, в которой установлены сроки исполнения обязательств по сделке удовлетворяет требования закона о валютном регулировании.
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