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СМИ: почти 400 тыс. компаний в России работают без сотрудников
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СМИ: почти 400 тыс. компаний в России работают без сотрудников 

ТАСС 16 часов назад
МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Данные о компаниях РФ, раскрытые Федеральной налоговой службой (ФНС) России, свидетельствуют о том, что в 381 тыс. компаний из списка из 2,5 млн организаций не трудоустроен ни один сотрудник, а в 50% фирм работают по 1-2 человека.
Такие расчеты приводит РБК на основе опубликованных 1 августа данных ФНС.
В 41,5% всех указанных организаций среднесписочная численность работников была равна единице. В 10% компаний работают по два человека, а в 13,7% — от трех до пяти человек. Менее чем в 20% организациях из списка число работников превышало пять.
Ранее стало известно, что ФНС с августа начнет публиковать на своем сайте часть сведений о налогоплательщиках, которые раньше относились к налоговой тайне. В частности, это сведения о среднесписочной численности работников организации за календарный год, предшествующий году размещения таких сведений, сведения о специальных налоговых режимах, применяемых налогоплательщиками, а также сведения об участии налогоплательщика в консолидированной группе налогоплательщиков по состоянию на 31 декабря года, предшествующего году их размещения.
Данные опубликованы в отношении хозяйственных товариществ и обществ за исключением тех, что включены в перечень стратегических предприятий и организаций оборонно-промышленного комплекса, а также отнесены к крупнейшим налогоплательщикам.
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