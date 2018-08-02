Минпромторг не поддержал запрет на придорожную торговлю

"С сожалением можно сказать, что политика в отношении розничных рынков в России последние десять лет была неверной", — заявил в интервью "Российской газете" министр промышленности и торговли Денис Мантуров

Вместо того, чтобы объединившись с бизнесом привести их в порядок, "сами усугубили ситуацию. И дали повод, чтобы о рынках говорили исключительно в негативном ключе. Установили избыточные требования, не дали предпринимателям никакого "горизонта планирования".

Перегнули палку, одним словом, заметил министр. Из-за ужесточения законодательства число розничных рынков сократилось с шести тысяч до одной тысячи. В шесть раз!

"Мы планируем изменить законодательство, — заявил Мантуров, — чтобы кардинально поменять ситуацию и дать рынкам новую жизнь. Законопроект уже разработан, скоро мы внесем его в правительство".

Что касается придорожной торговли, против которой выступает Роспотребнадзор , то министр считает: