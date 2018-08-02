Минпромторг не поддержал запрет на придорожную торговлю 

"С сожалением можно сказать, что политика в отношении розничных рынков в России последние десять лет была неверной", — заявил в интервью "Российской газете" министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Вместо того, чтобы объединившись с бизнесом привести их в порядок, "сами усугубили ситуацию. И дали повод, чтобы о рынках говорили исключительно в негативном ключе. Установили избыточные требования, не дали предпринимателям никакого "горизонта планирования".
Перегнули палку, одним словом, заметил министр. Из-за ужесточения законодательства число розничных рынков сократилось с шести тысяч до одной тысячи. В шесть раз!
"Мы планируем изменить законодательство, — заявил Мантуров, — чтобы кардинально поменять ситуацию и дать рынкам новую жизнь. Законопроект уже разработан, скоро мы внесем его в правительство".
Что касается придорожной торговли, против которой выступает Роспотребнадзор, то министр считает:
"Безусловно, нужно придерживаться требований медико-санитарных условий. И надо их обеспечить. Это, например, вопрос удаленности от дороги. Сколько должно быть метров от обочины? Два-три или 20-30, 50 метров? В 50 метрах от дороги уже сады давно растут, и никто их сносить не предлагает. Так что во всем должна быть мера".