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При покупке госимущества НДС взыщут с покупателя
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При покупке госимущества НДС взыщут с покупателя 

Время бухгалтера 16 часов назад
ИП выкупил у муниципальной структуры некую недвижимость, чтобы использовать ее для работы. Налоговики, проводя выездную проверку, установили, что при покупке ИП не перевел в бюджет НДС, и доначислили ему налог.
Предприниматель был возмущен подобными действиями фискалов и обратился в суд. Он заявил, что уже уплатил НДС в составе выкупной стоимости недвижимости госструктуре-продавцу.
Три судебные инстанции предпринимателя не поддержали. НК РФ не оговаривает механизм взыскания НДС с госструктуры, если она реализует полномочия, предусмотренные Законом о местном самоуправлении. В таком случае продавец не должен платить НДС, а в казну муниципалитета средства пришли по ошибке. А так как налог не поступил в бюджет страны, то покупатель не выполнил свои обязанности налогового агента.
Однако суды отметили, что, заплатив налог в федеральный бюджет, предприниматель может потребовать у муниципальной структуры вернуть необоснованно полученные ей средства.
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РФ «Об обязанности индивидуальных предпринимателей по уплате НДС при приобретении муниципального имущества»
Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
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