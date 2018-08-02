При покупке госимущества НДС взыщут с покупателя

ИП выкупил у муниципальной структуры некую недвижимость, чтобы использовать ее для работы. Налоговики , проводя выездную проверку, установили, что при покупке ИП не перевел в бюджет НДС, и доначислили ему налог.

Предприниматель был возмущен подобными действиями фискалов и обратился в суд. Он заявил, что уже уплатил НДС в составе выкупной стоимости недвижимости госструктуре-продавцу.

Три судебные инстанции предпринимателя не поддержали. НК РФ не оговаривает механизм взыскания НДС с госструктуры, если она реализует полномочия, предусмотренные Законом о местном самоуправлении. В таком случае продавец не должен платить НДС, а в казну муниципалитета средства пришли по ошибке. А так как налог не поступил в бюджет страны, то покупатель не выполнил свои обязанности налогового агента.

Однако суды отметили, что, заплатив налог в федеральный бюджет, предприниматель может потребовать у муниципальной структуры вернуть необоснованно полученные ей средства.

ИНФОРМАЦИЯ ФНС РФ «Об обязанности индивидуальных предпринимателей по уплате НДС при приобретении муниципального имущества»

Документ включен в СПС «Консультант Плюс»