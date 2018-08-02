Ещё
Потребители «Теплоэнерго» задолжали компании миллиард рублей
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.24
$
63.49
73.61
73.77
Прогноз
06.08 – 13.08
$
62.80
74.20
Индексы и котировки Brent
73.39
–0.07 Золото
1207.30
–0.02 РТС
1140.96
+0.30
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1591
–0.0131
20.07
1.1723
02.08
29.07
24.07

Потребители «Теплоэнерго» задолжали компании миллиард рублей 

Newsroom24 15 часов назад
Фото: Newsroom24
Долг потребителей-юрлиц лиц перед АО «Теплоэнерго» на начало августа 2018 года составляет порядка 1 млрд рублей, сообщает пресс-служба компании.
Она опубликовала список должников на своем сайте. Отмечается, что некоторые из них не могут погасить задолженность уже на протяжении нескольких лет.
«Если досудебные меры в отношении должника оказываются недейственными, то на него также ложатся судебные издержки», — говорится в сообщении «Теплоэнерго».
Поставщик энергоресурсов подчеркивает, что невозможность единовременно получить долги с потребителей создает напряженную экономическую ситуацию. Это создает сложности в выполнении финансовых обязательств перед поставщиками газа. Кроме того, для модернизации объектов и обновления теплосетей приходится использовать заемные средства.
«Наша политика в отношении должников довольно гибкая. Для населения мы регулярно проводим акции, стимулируя своевременные платежи с помощью различных бонусов. Составляем индивидуальные графики урегулирования задолженности, заключаем соглашения о рассрочке и мировые соглашения. Однако порой вынуждены прибегать к крайним мерам вплоть до отключения подачи ресурсов», — сказал гендиректор «Теплоэнерго» Александр Котельников.
Ранее сообщалось, что более 70% жилых домов прошли промывку и опрессовку в Нижнем Новгороде.
Читайте нас на Яндекс. Новости
Newsroom24: последние новости
МФЦ в ТРЦ «РИО» оснастят инженерной инфраструктурой за 16 млн рублей Иск о банкротстве «Лысковского электротехнического завода» подан ФНС России 149 аукционов провел Фонд капитального ремонта Нижегородской области в 2018 году
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль348
«Северный поток-2» нашел ответ на датский шантаж59
Лукашенко задумал антироссийский шаг288
Дач больше не будет8
Россияне скупают дачи108
Видео
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет
01:02
Черноморское побережье оставят без жилья
Недвижимость
00:21
Санкции обвалят рубль
Рынки Экономика
02:14
Россиян ждет новый налог
Экономика Общество
25:12
Август наступил: чего ждать от «месяца катастроф»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение