Потребители «Теплоэнерго» задолжали компании миллиард рублей

Долг потребителей-юрлиц лиц перед АО «Теплоэнерго» на начало августа 2018 года составляет порядка 1 млрд рублей, сообщает пресс-служба компании.

Она опубликовала список должников на своем сайте. Отмечается, что некоторые из них не могут погасить задолженность уже на протяжении нескольких лет.

«Если досудебные меры в отношении должника оказываются недейственными, то на него также ложатся судебные издержки», — говорится в сообщении «Теплоэнерго».

Поставщик энергоресурсов подчеркивает, что невозможность единовременно получить долги с потребителей создает напряженную экономическую ситуацию. Это создает сложности в выполнении финансовых обязательств перед поставщиками газа. Кроме того, для модернизации объектов и обновления теплосетей приходится использовать заемные средства.

«Наша политика в отношении должников довольно гибкая. Для населения мы регулярно проводим акции, стимулируя своевременные платежи с помощью различных бонусов. Составляем индивидуальные графики урегулирования задолженности, заключаем соглашения о рассрочке и мировые соглашения. Однако порой вынуждены прибегать к крайним мерам вплоть до отключения подачи ресурсов», — сказал гендиректор «Теплоэнерго» Александр Котельников

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