Набсовет «Алросы» 6 августа рассмотрит новую дивидендную политику

Наблюдательный совет «Алросы» на заседании 6 августа рассмотрит вопрос об утверждении положений о финансовой и дивидендной политик в новых редакциях, а также предварительные рекомендации акционерам по выплате дивидендов по результатам деятельности за первое полугодие, сообщили в компании.

Ранее, в июне 2018 года Набсовет компании согласовал предложенные менеджментом основные параметры этих политик и поручил генеральному директору — председателю правления «Алросы» в срок до конца III квартала внести на рассмотрение Набсовета проекты ранее указанных документов.

Новый подход в дивидендной политике предполагает изменение практики периодичности выплат до двух раз в год (за первое полугодие и за 12 месяцев года за вычетом ранее выплаченных дивидендов за первое полугодие), а также использование для расчетов дивидендов показателя свободного денежного потока (FCF), определяемого на основе отчетности МСФО как денежный поток от операционной деятельности за вычетом расходов на инвестиции (капитальные вложения) в основное производство. При расчете размера дивидендных платежей будет также учитываться уровень долговой нагрузки компании.