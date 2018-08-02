Ещё
Набсовет «Алросы» 6 августа рассмотрит новую дивидендную политику
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.24
$
63.49
73.61
73.77
Прогноз
06.08 – 13.08
$
62.80
74.20
Индексы и котировки Brent
73.39
–0.07 Золото
1207.30
–0.02 РТС
1140.96
+0.30
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1591
–0.0131
20.07
1.1723
02.08
29.07
24.07

Набсовет «Алросы» 6 августа рассмотрит новую дивидендную политику 

Rambler News Service 15 часов назад
Наблюдательный совет «Алросы» на заседании 6 августа рассмотрит вопрос об утверждении положений о финансовой и дивидендной политик в новых редакциях, а также предварительные рекомендации акционерам по выплате дивидендов по результатам деятельности за первое полугодие, сообщили в компании.
Ранее, в июне 2018 года Набсовет компании согласовал предложенные менеджментом основные параметры этих политик и поручил генеральному директору — председателю правления «Алросы» в срок до конца III квартала внести на рассмотрение Набсовета проекты ранее указанных документов.
Новый подход в дивидендной политике предполагает изменение практики периодичности выплат до двух раз в год (за первое полугодие и за 12 месяцев года за вычетом ранее выплаченных дивидендов за первое полугодие), а также использование для расчетов дивидендов показателя свободного денежного потока (FCF), определяемого на основе отчетности МСФО как денежный поток от операционной деятельности за вычетом расходов на инвестиции (капитальные вложения) в основное производство. При расчете размера дивидендных платежей будет также учитываться уровень долговой нагрузки компании.
Rambler News Service: последние новости
АНО «Цифровая экономика» поддержала кредитование под залог интеллектуальной собственности Fitch повысило рейтинг «Русгидро» Временная администрация Промсвязьбанка завершит работу до сентября
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль348
«Северный поток-2» нашел ответ на датский шантаж59
Лукашенко задумал антироссийский шаг288
Дач больше не будет8
Россияне скупают дачи108
Видео
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет
01:02
Черноморское побережье оставят без жилья
Недвижимость
00:21
Санкции обвалят рубль
Рынки Экономика
02:14
Россиян ждет новый налог
Экономика Общество
25:12
Август наступил: чего ждать от «месяца катастроф»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение