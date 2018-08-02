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Заместителем мэра Пыть-Яха стал коммунальщик Сургута?
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Заместителем мэра Пыть-Яха стал коммунальщик Сургута? 

РИА «ФедералПресс» 15 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Заместителем главы Пыть-Яха по ЖКХ назначен Али Джабраилов, ранее возглавлявший сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Тепловик». Как сообщают источники в муниципалитете, распоряжение о назначении было подписано в среду, 1 августа. Впрочем, официальной информации об этом пока нет.
Надо отметить, что «Тепловик» — единственная муниципальная управляющая компания Сургута, которая помимо управления занимается еще и теплоснабжением жилого фонда. Ее руководитель Али Джабраилов неоднократно обвинялся в завышении тарифов и самоуправстве. В частности, коммунальщику вменяли в вину факт повторного заселения подлежащих сносу аварийных домов в поселке Юность.
Также контрольно-счетная палата Сургута не раз выявляла нецелевое расходование средств субсидий, перечисляемых СГМУП из бюджета на возмещение недополученных доходов в связи с теплоснабжением населения во временных поселках.
В 2014 году Джабраилов передал муниципальное имущество, находящееся в хозяйственном ведении СГМУП, в аренду аффилированной с ним компании «Сантехремстрой», без проведения положенных по закону торгов. Факт был установлен в результате проверки КСП Сургута.
В последний раз СГМУП «Тепловик» упоминался в конце июля 2018 года. В ходе проверки, проведенной прокуратурой Сургута, были выявлены факты нарушения компанией требований жилищного законодательства по содержанию общедомового имущества в многоквартирном доме по ул. Кольцевой. В адрес директора управляющей компании Али Джабраилова было направлено представление об устранении нарушений закона.
Фото: zaksobr.kamchatka.ru
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