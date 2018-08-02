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В администрации Перми перераспределят сотрудников в пользу ключевых подразделений
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В администрации Перми перераспределят сотрудников в пользу ключевых подразделений 

РИА «ФедералПресс» 15 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В администрации Перми готовится корректировка штатного расписания функциональных органов. Эту информацию «ФедералПресс» подтвердил глава города Дмитрий Самойлов.
Оптимальный режим будет создан тем, кто решает самые актуальные и масштабные задачи, пояснил Дмитрий Самойлов. В качестве таких подразделений глава Перми, в частности, указал на Управления благоустройства и капитального строительства, в зону ответственности которых входит дорожный ремонт, строительство школ, бассейнов, ремонт зданий образовательных учреждение и другие объекты. Перестановки затронут несколько десятков человек из подразделений, работающих в плановом режиме без роста объемов работ или даже при их сокращении. При этом, подчеркнул мэр, в целом численность сотрудников администрации города не увеличится.
Эксперты положительно оценили инициативу градоначальника.
«У части подразделений вырос объем работ, как, например, у Управления внешнего благоустройства. Одно дело — триста тысяч квадратных метров ремонта дорог, другое дело — миллион квадратов третий год подряд с привлечением краевого и федерального финансирования. Кроме того, дорожные объекты зачастую оказываются сложными с точки зрения расположений сетей, что требует синхронизации графика перекрытия улиц с сетевиками. Здесь можно назвать такие объекты как развязку с Транссибом, Северную дамбу, улицу Уральскую», — прокомментировал Игорь Сапко, первый зампред комитета Госдумы РФ по федеративному устройству и вопросам МСУ.
«Мы видим, что объемы дорожного ремонта и строительства растут. Следовательно, для усиления контроля качества и сроков работ требуются дополнительные кадровые ресурсы. Любая управленческая структура со временем требует изменений и новых подходов, что особенно актуально при возникновении новых задач. Поэтому резонно перераспределить штаты в пользу ключевых на данный момент подразделений администрации города. Эти шаги позволят усилить эффективность работы администрации», — считает Михаил Мухин, директор МАГУ Пермского края.
«Набирает обороты федеральный проект «Безопасные и качественные дороги», финансирование которого в ближайшие два года увеличится. Он затронет также общественный транспорт, на первый план выходит его оптимальное использование во всем многообразии, включая железнодорожный. Также президент в майских указах акцентировал внимание на вопросах комфортной городской среды. Безусловно, фронт работ у соответствующих функциональных блоков значительно увеличится. В таких условиях они явно нуждаются в усилении», — отметил Михаил Якимов, директор Института транспортного планирования Российской академии транспорта.
Как писал ФедералПресс, на ремонт дорог в Прикамье в 2018 году направят два миллиарда рублей.
Фото: ФедералПресс / Дмитрий Барков
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