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В Кингисеппе открыли первый МФЦ в банке
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В Кингисеппе открыли первый МФЦ в банке 

Ivyborg.ru 15 часов назад
Фото: Ivyborg.ru
В Ленинградской области открыли первый МФЦ в банке для представителей малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба многофункционального центра.
Офис «Мои документы» по предоставлению услуг предпринимателям открыли в отделении Сбербанка в Кингисеппе. В центре доступны услуги по регистрации деятельности, микрофинансирование, оформление недвижимого имущества и другие.
Новое окно МФЦ будет работать по будним дням.
В июне 2018 года во Всеволожском районе Ленинградской области открылся первый в стране специализированный МФЦ для людей с ограниченными возможностями здоровья, для поездки в который можно воспользоваться услугами социального такси.
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