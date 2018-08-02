В Кингисеппе открыли первый МФЦ в банке

В Ленинградской области открыли первый МФЦ в банке для представителей малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба многофункционального центра.

Офис «Мои документы» по предоставлению услуг предпринимателям открыли в отделении Сбербанка в Кингисеппе. В центре доступны услуги по регистрации деятельности, микрофинансирование, оформление недвижимого имущества и другие.

Новое окно МФЦ будет работать по будним дням.

В июне 2018 года во Всеволожском районе Ленинградской области открылся первый в стране специализированный МФЦ для людей с ограниченными возможностями здоровья, для поездки в который можно воспользоваться услугами социального такси.