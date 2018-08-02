Состоялась встреча администрации района Теплый Стан с жителями

Вчера, 1 августа, в школе № 1101 состоялась плановая встреча администрации района Теплый Стан с жителями, на которой обсуждалось состояние и работа предприятий потребительского рынка и услуг.

С докладом выступил заместитель главы управы М. Ю. Меренков, он рассказал, что на сегодняшний день на территории района функционирует 285 стационарных предприятий торговли и услуг. 147 предприятий торговли площадью 56 тыс. кв. м., из них два крупных торговых центра. 145 стационарных торговых предприятий площадью 32 тыс. кв. м., из них 93 предприятия продовольственной сети (22 тыс. кв. м.), 52 предприятия непродовольственной сети (9,7 тыс. кв. м.).

Обеспеченность торговыми площадями на 1 тысячу жителей составляет 396 кв. м., при нормативе — 520 кв. м.

На территории района работают 42 предприятия общественного питания на 2127 посадочных мест. Обеспеченность предприятиями общественного питания на 1 тысячу жителей составляет 15 посадочных мест, при нормативе 60 мест.

В районе функционируют 96 предприятий бытового обслуживания на 874 рабочих места. Обеспеченность такими предприятиями на 1 тысячу жителей составляет 7 рабочих мест, норматив — 11.

За последний период введено в эксплуатацию 10 предприятий торговли, 4 предприятия общественного питания и 4 предприятия бытового обслуживания. Одно предприятие адаптировано для маломобильных групп граждан.

Меренков особо отметил открытие за последнее время таких магазинов, как «Пятерочка», «Мираторг» , «Дейли», «Азбука Вкуса».

По словам заместителя главы управы, в целом по району наблюдается равномерное размещение предприятий торговли. Хуже всего ситуация по недостаточному количеству предприятий торговли складывается во 2 микрорайоне (отрезок от ул. Теплый Стан до ул. Генерала Тюленева). Так же проблемы есть и 9 микрорайоне, но там положение должно измениться после строительства и ввода в эксплуатацию торгово-развлекательного центра (пересечение ул. Островитянова и Ленинского пр.).

Также М. Ю. Меренков рассказал о мелкорозничной и сезонной торговле, по его словам, еще в 2016 г. в районе разработана и утверждена перспективная схема размещения нестационарных объектов. Эта схема предусматривает установку 47 киосков (18 печать, 18 мороженное, 5 овощи-фрукты, 1 хлеб, 2 цветы, 2 театральные билеты, 1 сувениры). В настоящие время из них установлено 40, 37 уже функционируют. В районе предусмотрено размещение 8 летних кафе (из них функционируют 5), 3 бахчевых развалов, 1 лотка по торговле ягодами, 4 елочных базара. Работает ярмарка выходного дня (ул. Теплый Стан вл. 10).

В районе ведется работа по пресечению несанкционированной торговли, проводятся совместные рейды сотрудников управы и полиции. За прошедший период года проведено 130 рейдов, составлено 32 административных протокола, наложено штрафов на сумму более 90 тыс. руб. Также проводятся мероприятия по выявлению и закрытию игорного бизнеса.