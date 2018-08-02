В Северной Осетии заменят лифты в 64 многоквартирных домах

Северная Осетия вошла в число 26 субъектов, где будет реализован проект Минстроя России по ускоренной замене лифтового оборудования. В регионе до лета следующего года планируют заменить 166 лифтов в 64 многоквартирных домах.

«На сегодняшний день в республике выявлено 270 лифтов, срок эксплуатации которых превысил 40 лет. Из этого списка специальной экспертной организацией были выделены наиболее изношенные, они и вошли в программу этого года. Продление реализации программы будет зависеть от уровня сбора по статье капремонт. Если республика покажет увеличение собираемости, то есть вероятность, что программа будет продлена на будущий год», — сообщила директор «Фонда капитального ремонта МКД» в Северной Осетии Зарина Батагова. Ее слова передаются на сайте МинЖКХ региона.

В 2018 году заменят 70 лифтов, остальные — до 1 мая 2019 года. Стоимость работ составит свыше 360 миллионов рублей, которые регионы будут возвращать в федеральный бюджет с трехлетней рассрочкой.