Ещё
В Северной Осетии заменят лифты в 64 многоквартирных домах
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.24
$
63.49
73.61
73.77
Прогноз
06.08 – 13.08
$
62.80
74.20
Индексы и котировки Brent
73.39
–0.07 Золото
1207.30
–0.02 РТС
1140.96
+0.30
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1591
–0.0131
20.07
1.1723
02.08
29.07
24.07

В Северной Осетии заменят лифты в 64 многоквартирных домах 

«Это Кавказ» 15 часов назад
Фото: «Это Кавказ»
Северная Осетия вошла в число 26 субъектов, где будет реализован проект Минстроя России по ускоренной замене лифтового оборудования. В регионе до лета следующего года планируют заменить 166 лифтов в 64 многоквартирных домах.
«На сегодняшний день в республике выявлено 270 лифтов, срок эксплуатации которых превысил 40 лет. Из этого списка специальной экспертной организацией были выделены наиболее изношенные, они и вошли в программу этого года. Продление реализации программы будет зависеть от уровня сбора по статье капремонт. Если республика покажет увеличение собираемости, то есть вероятность, что программа будет продлена на будущий год», — сообщила директор «Фонда капитального ремонта МКД» в Северной Осетии Зарина Батагова. Ее слова передаются на сайте МинЖКХ региона.
В 2018 году заменят 70 лифтов, остальные — до 1 мая 2019 года. Стоимость работ составит свыше 360 миллионов рублей, которые регионы будут возвращать в федеральный бюджет с трехлетней рассрочкой.
«Это Кавказ»: последние новости
Новый завод по переработке баранины на Ставрополье позволит увеличить долю переработанной продукции Чечня может стать площадкой для эксперимента по внедрению блокчейна В Махачкале начали борьбу с незаконными палисадниками
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль348
«Северный поток-2» нашел ответ на датский шантаж59
Лукашенко задумал антироссийский шаг288
Дач больше не будет8
Россияне скупают дачи108
Видео
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет
01:02
Черноморское побережье оставят без жилья
Недвижимость
00:21
Санкции обвалят рубль
Рынки Экономика
02:14
Россиян ждет новый налог
Экономика Общество
25:12
Август наступил: чего ждать от «месяца катастроф»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение