Прощание с импортом

Нижегородская область — в пятёрке лучших по итогам работы с федеральным Фондом развития промышленности (ФРП).

Только нынешним летом в области благодаря господдержке начали работать два крупных импортозамещающих производства. Льготные займы от ФРП по этим проектам составили 551 млн руб., сообщил глава региона Глеб Никитин

Так, 24 июля в Дзержинске запустили производство сополимерных акриловых дисперсий. «Это лакокрасочная продукция, деревообработка, металлообработка, строительная химия всех направлений — от кровель до гидроизоляции, в том числе промышленные полы, — рассказал гендиректор компании-инвестора Сергей Новиков . — Это тара, упаковка, полуфабрикаты для производства скотча и этикеток, обойные покрытия и т.д. Мы серьёзно работаем и на рынке мелования бумаги, в частности сотрудничаем с предприятиями Госзнака. Наша продукция позволяет наращивать степень защиты дензнаков».

Мощность производства — 12 тыс. т сополимерных акриловых дисперсий в год. Общий объём инвестиций — 530 млн руб., и 150 млн из них — средства ФРП. Проект включили в план мероприятий по импортозамещению в химической промышленности России.

А разработали эти стратегически важные сополимерные акриловые дисперсии нижегородские учёные. До сих пор аналогичные продукты для отечественной промышленности предприятия вынуждены были закупать за рубежом. Новый проект, наоборот, может дать возможность импортировать сополимерные акриловые дисперсии. В планах у инвестора — осваивать рынки Казахстана, Кыргызстана, Ирана и Пакистана.

Ещё 401 млн руб. даст ФРП на пенькоперерабатывающее производство в Пильнинском районе Нижегородской области, сообщил Глеб Никитин. Проект предусматривает выращивание технической конопли и производство на её основе котонина, короткого волокна и костры. Общая стоимость проекта — 802 млн руб.

До конца 2018 года в одном из НИИ региона изготовят опытный образец ещё одного высокотехнологичного продукта — мусоросортировочного комплекса. Проект получит из ФРП 725,5 млн руб. Комплекс, по словам Глеба Никитина, станет первым в России, где применят роботизированные технологии — они помогут выделять из отходов фракции для вторичной переработки.