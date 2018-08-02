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Счетная палата Татарстана выявила растрату в Зеленодольском районе на 291,5 млн рублей
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Счетная палата Татарстана выявила растрату в Зеленодольском районе на 291,5 млн рублей 

Rambler News Service 15 часов назад
Счетная палата Татарстана выявила нарушения на общую сумму в 291,5 млн руб. в Зеленодольском районе регионе при расходовании бюджетных средств. Проверка коснулась деятельности 18 учреждений и организаций района в 2016-2018 годах, пишет Inkazan.ru.
В части управления и распоряжения муниципальной собственностью были выявлены нарушения на общую сумму в 201,4 млн руб. Сюда также вошло неиспользование очистных сооружений, оборудования котельной, нецелевое использование земель, создание карьеров и перевод участков под многоквартирные дома в категорию индивидуального жилищного строительства.
Одно из нарушений, в частности, касалось того, что исполком района не потребовал с «Волгадорстроя» оплату штрафов на 2,3 млн руб. за срыв сроков дорожных работ. Исполком Свияжска заказал систему видеонаблюдения за 1,5 млн руб., но так и начал ее использовать из-за отсутствия средств на ее содержание.
В ходе проверки были выявлены и другие нарушения, в том числе недочеты в бухгалтерской отчетности. По результатам проверки СП обратилась в прокуратуру, Минэкологии и Россельхознадзор, а также внесла представление главе Зеленодольского района.
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