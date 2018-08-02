Счетная палата Татарстана выявила растрату в Зеленодольском районе на 291,5 млн рублей

Счетная палата Татарстана выявила нарушения на общую сумму в 291,5 млн руб. в Зеленодольском районе регионе при расходовании бюджетных средств. Проверка коснулась деятельности 18 учреждений и организаций района в 2016-2018 годах, пишет Inkazan.ru.

В части управления и распоряжения муниципальной собственностью были выявлены нарушения на общую сумму в 201,4 млн руб. Сюда также вошло неиспользование очистных сооружений, оборудования котельной, нецелевое использование земель, создание карьеров и перевод участков под многоквартирные дома в категорию индивидуального жилищного строительства.

Одно из нарушений, в частности, касалось того, что исполком района не потребовал с «Волгадорстроя» оплату штрафов на 2,3 млн руб. за срыв сроков дорожных работ. Исполком Свияжска заказал систему видеонаблюдения за 1,5 млн руб., но так и начал ее использовать из-за отсутствия средств на ее содержание.