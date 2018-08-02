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Компания «Мосинжпроект» в рейтинге крупнейших компаний России «Эксперт 400»
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Компания «Мосинжпроект» в рейтинге крупнейших компаний России «Эксперт 400» 

Говорит Москва 15 часов назад
Об том сообщил в четверг, 2 августа, генеральный директор АО «Мосинжпроект» Марс Газизуллин.
По словам генерального директора, в прошлом году компания увеличила объём реализованной продукции на 60% по сравнению с 2016 годом, что позволило подняться на 44 позиции вверх.
«Тот факт, что «Мосинжпроект» с каждым годом укрепляет свои позиции среди крупнейших компаний страны, говорит о высоком уровне организации управления в компании. Будем стремиться стать ведущим инжиниринговым холдингом России», — сказал генеральный директор АО «Мосинжпроект» Марс Газизуллин.
Кроме того, он уточнил, что «Мосинжпроект» расположился на 3 месте по России и на 2 позиции по Московскому региону в сфере инжиниринга и промышленно-инфраструктурного строительства.
Марс Газизуллин отметил, что развитие компании и укрепление позиций обусловлены растущими объёмами работ, в особенности — реализацией крупных инфраструктурных проектов. В качестве примера он привёл открытый в 2017 году парк «Зарядье». По его мнению, ключевыми составляющими успеха этого проекта стали уверенность в своих силах и слаженная командная работа.
Напомним, по итогам 2016 года АО «Мосинжпроект» вошёл в сотню крупнейших отечественных компаний по версии ежегодного рейтинга RAEX-600. Также, рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) присвоило компании рейтинг качества управления на уровне A+gq, — «очень высокий уровень качества управления», который был подтверждён в начале 2018 года.
Вместе с тем, компания заняла 118 место среди крупнейших проектных организаций мира по версии международного рейтинга «ENR’S 2018 Top 150 Global Design Firms».
«Мосинжпроект» — лидер на строительном рынке Москвы и крупнейший инжиниринговый холдинг страны. Компания реализует полный цикл работ, начиная от формирования идеи и заканчивая вводом объекта в эксплуатацию и управлением недвижимым имуществом. Профессионализм и опыт специалистов «Мосинжпроекта» позволяют успешно реализовывать проекты любой сложности. В группу компаний «Мосинжпроект» входят ведущие строительные, проектные и подрядные организации.
Напомним, «Эксперт 400» — ежегодный рейтинг крупнейших российских компаний, который составляется по версии аналитического издания «Эксперт online». Определяющим критерием, по которому составляется рейтинг, является показатель объёма реализации продукции (работ, товаров, услуг) за календарный год.
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