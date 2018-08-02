Минпромторг отказался от запрета на торговлю вдоль дорог

«С сожалением можно сказать, что политика в отношении розничных рынков в России последние десять лет была неверной», — сказал собеседник издания.

Мантуров подчеркнул, что Минпромторгу стоило объединиться с бизнесом, чтобы достичь наилучших результатов, а неверные действия привели к тому, что ситуация усугубилась — о рынках стали говорить плохо. По мнению главы ведомства, к предпринимателям были предъявлены слишком жесткие требования, которые не оставили им «горизонта планирования».

По словам Мантурова, жесткая политика в отношении рынков в шесть раз снизила их число.

«Мы планируем изменить законодательство, чтобы кардинально поменять ситуацию и дать рынкам новую жизнь. Законопроект уже разработан, скоро мы внесем его в правительство», — подчеркнул собеседник газеты.

Министр подчеркнул, что в отношении придорожных палаток все же должны оставаться определенные рамки — в частности, требования медико-санитарных условий. Например, необходимо определить, на каком расстоянии от обочины можно безопасно торговать.