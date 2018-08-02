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«Один день с участковым» провели балашовские журналисты
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«Один день с участковым» провели балашовские журналисты 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 14 часов назад
Одноименная акция прошла в Межмуниципальном отделе МВД России «Балашовский» в целях повышения престижа участковых уполномоченных полиции, формирования положительного общественного мнения о работе полиции.
Журналисты местных печатных средств массовой информации и интернет-ресурсов получили возможность провести один день с участковым уполномоченным полиции, непосредственно познакомиться с его повседневной работой. Представители СМИ смогли увидеть, а затем рассказать читателям, как проходит инструктаж участковых перед их аступлением на службу, как ведется работа в участковом пункте полиции и при проведении профилактического обхода административного участка, каим образом осуществляется индивидуальная работа с гражданами — с теми, кто стоит на учете и, напротив, пришел за помощью.
Итогом профилактической акции «Один день с участковым» стала серия статей и фоторепортажей в средствах массовой информации, показывающих специфику работы участковых уполномоченных полиции, важность и значимость их службы в охране правопорядка и обеспечении безопасности жителей города Балашова.
Журналисты, принявшие участие в акции, особо отметили, что подобные мероприятия способствуют укреплению партнерских отношений общества и полиции, убеждают жителей в том, что участковый уполномоченный всегда готов прийти на помощь тем, кто в ней нуждается.
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