Башкирия потеряла 50 млн рублей из-за вспышки вируса ящура

Башкирии нанесен ущерб в размере 50 млн рублей из-за вспышки вируса ящура. Об этом сообщает Минсельхоз РБ.

В прошлом году многим фермерам из Туймазинского района республики пришлось ликвидировать скот из-за вспышки опасного вируса.

— Прямой ущерб составил 50 миллионов рублей. Косвенные затраты республика несет до сих пор. Только в октябре ожидается, что республика получит статус «благополучный с вакцинацией». Неблагополучный статус уже отпугнул многих инвесторов и сковал работу местных производителей, — отметил министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов

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