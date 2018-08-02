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Башкирия потеряла 50 млн рублей из-за вспышки вируса ящура
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Башкирия потеряла 50 млн рублей из-за вспышки вируса ящура 

ГОРОБЗОР.РУ 14 часов назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
Башкирии нанесен ущерб в размере 50 млн рублей из-за вспышки вируса ящура. Об этом сообщает Минсельхоз РБ.
В прошлом году многим фермерам из Туймазинского района республики пришлось ликвидировать скот из-за вспышки опасного вируса.
— Прямой ущерб составил 50 миллионов рублей. Косвенные затраты республика несет до сих пор. Только в октябре ожидается, что республика получит статус «благополучный с вакцинацией». Неблагополучный статус уже отпугнул многих инвесторов и сковал работу местных производителей, — отметил министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов.
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