Власти Северной Осетии заменят лифты в 64 многоквартирных домах до мая 2019 года

ВЛАДИКАВКАЗ, 2 августа. / ТАСС /. Лифты в 64 многоквартирных домах заменят в Северной Осетии в рамках проекта Минстроя РФ по ускоренной замене лифтового оборудования. Об этом в четверг сообщили в министерстве ЖКХ, топлива и энергетики республики.

"Северная Осетия-Алания вошла в число 26 субъектов, в которых дан старт реализации ведомственного проекта Минстроя РФ по ускоренной замене лифтового оборудования. В рамках программы в республике заменят 166 лифтов в 64 многоквартирных домах", — говорится в сообщении.

До конца года в республике заменят 70 единиц лифтового оборудования, еще 96 будут обновлены до 1 мая 2019 года. Общая стоимость работ составит более 360 млн рублей, которые должны быть возвращены в федеральный бюджет с рассрочкой в три года.

Как поясняют в ведомстве, программа Минстроя РФ по ускоренной замене лифтов является частью федерального проекта капитального ремонта многоквартирных домов. Бюджет программы формируется из федеральных средств, которые передаются региональному оператору в рассрочку с выплатами в течение трех лет.

"На сегодняшний день в республике выявлено 270 лифтов, срок эксплуатации которых превысил 40 лет. Из этого списка специальной экспертной организацией были выделены наиболее изношенные, они и вошли в программу этого года. Продление реализации программы будет зависеть от уровня сбора по статье капремонт. Если республика покажет увеличение собираемости, то есть вероятность, что программа будет продлена на будущий год", — цитирует пресс-служба директора «Фонда капитального ремонта МКД в РСО-А» Зарину Батагову.