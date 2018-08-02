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В Великих Луках вновь пытаются найти подрядчика для реставрации земляной крепости
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В Великих Луках вновь пытаются найти подрядчика для реставрации земляной крепости 

Псковская губерния 14 часов назад
Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации вновь заказала проведение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия федерального значения «Земляная крепость, построенная по приказу Петра I в 1704-1708 г.г. в связи с опасностью вторжения войск короля Карла XII». Крепость располагается на левом берегу реки Ловать к югу от улицы Розы Люксембург в Великих Луках. Максимальная стоимость закупки — 13 млн 274 тысячи 413 рублей. Работы оплатят из федерального бюджета.
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