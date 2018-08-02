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«Кинотеатр „Металлист“ достоин того, чтобы его охранять и сохранить»
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«Кинотеатр „Металлист“ достоин того, чтобы его охранять и сохранить» 

РИА «ФедералПресс» 13 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Эрнст Май — это очень известный европейский архитектор. В 2011 году исполнилось 125 лет со дня его рождения и к нам, в Кемеровскую область, приезжали исследователи из ФРГ, Голландии и Польши. Мая прекрасно знают в Европе, его творчество и наследие изучается. Хотя он строил только в Германии и СССР, его конструктивизм оказал влияние на другие страны — ту же самую Голландию.
История Эрнста Мая и СССР началась с индустриализации. В 1930 году возникла программа строительства социалистических городов в индустриальных районах, как например, Магнитогорск и Новосибирская область. Наши архитекторы не могли справиться с объемами, поэтому советское правительство пригласило Эрнста Мая. Он был известен как проектировщик городов для германских рабочих, строил минимальное жилье.
Май получил приглашение в Москву, для него создали комиссию при Центральном банке коммунального строительства и дали карт-бланш по кадрам. Эрнст набрал в Европе проектировщиков и архитекторов и с этой группой он приехал в СССР. В 1931 году он уже был в Новосибирске.
Его группа работала очень быстро, у них был поточный метод проектирования. Они сначала освоили, что было наработано советскими архитекторами в части жилья, домов-коммун, детских комбинатов, фабрик кухни и потом разработали типовую схему кварталы социалистического жилья. За пару месяцев в Кузбассе и Новосибирске были спроектированы соцгорода, которые потом построили наши архитекторы. Затем Май уехал в Москву и уже работал удаленно с региональными архитекторами для более тщательной проработки проектов по каждому городу.
В Кемерове Май успел немного. По его плану построили только один жилкомбинат, он сохранился до наших дней — это дома в глубине улицы Арочной в районе театра для детей и молодежи. Главное, что Май сделал для Кемерово — это разработал планировку дальнейшей застройки. Согласно его идеям сделали проспект Октябрьский и продлили проспект Ленина
В Новокузнецке, по проектам Мая, была отстроена практически вся центральная часть города, там успели гораздо больше. На проспекте Металлургов, обстроенном уже в стили советского неоклассицизма, есть 6-7 кварталов Эрнста Мая. Что в Кемерове, что в Новокузнецке, объекты Эрнста Мая считаются архитектурным наследием и охраняются.
Что по поводу кинотеатра „Металлист“ в Новосибирске, то у специалистов наследия Мая были расхождения по авторству этого проекта. Разногласия вызваны кинотеатром „Металлург“ в Новокузнецке, который построен по точно такому же проекту. Новокузнечане почему-то уверены, что „Металлург“ — это работа Герхарда Козеля, хотя, насколько мне известно, „Металлист“ — это все-таки Эрнст Май.
В любом случае, никакие разногласия не умаляют высочайшего качества архитектуры и значимости этого сооружения. Тут и историческая ценность как первого кинотеатра, и архитектурная как объекта чистейшего конструктивизма, еще ничем не испорченного. Это здание достойно, чтобы его охранять и сохранить».
Фото: Александр Уткин/РИА «Новости», Сергей Спицын/РИА «ФедералПресс».
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