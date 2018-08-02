Ещё
Украинка 50 лет ждала квартиру от государства и решилась на голодовку
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.24
$
63.49
73.61
73.77
Прогноз
06.08 – 13.08
$
62.40
72.70
Индексы и котировки Brent
73.39
–0.07 Золото
1207.30
–0.02 РТС
1140.96
+0.30
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1591
–0.0131
20.07
1.1723
02.08
29.07
24.07

Украинка 50 лет ждала квартиру от государства и решилась на голодовку 

dom.lenta.ru 13 часов назад
Фото: dom.lenta.ru
В Львове 72-летняя учительница физкультуры Стефания Вовк, стоящая в очереди на жилье с 1968 года, то есть в течение 50 лет, решила привлечь внимание властей к жилищной проблеме посредством голодовки. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Женщина родилась в Львовской области, но уехала учиться в Санкт-Петербург (тогда Ленинград), а затем вернулась и поселилась в общежитии, так как родительская квартира досталась ее сестрам. После рождения дочери из общежития ее выселили, и учительнице пришлось переехать в небольшой съемный дом без удобств в 30 километрах от города. Там она проживает до сих пор.
«Тогда же встала на очередь как мать-одиночка, — рассказала Стефания Вовк изданию. — Недоумевала, почему не дали жилье как молодому специалисту: обещали в течение года решить вопрос. И до сих пор решают. Была я сначала в очереди под 12 номером, а теперь под 22-м. И под ним я уже 15 лет».
Украинка не раз просила помощи у чиновников, в том числе у бывшего президента страны Виктора Ющенко, но квартиру ей так и не предоставили. На протяжении последних двух недель Вовк ничего не ест и стоит возле городской ратуши с повязкой «Голодаю» и плакатом «Позор Садовому (мэр Львова — Андрей Садовый — прим. „Дома“), что учитель без жилья — бомж». Она грозится попросить убежища в США, так как на Украине, по ее словам, ей жить негде.
Пожилые люди порой решаются на отчаянные поступки ради материальных благ. В июне текущего года сообщалось о пенсионерке из Ленинградской области, которая инсценировала ограбление банка, чтобы удвоить сумму имеющихся у нее накоплений и купить квартиру в подарок на свадьбу своей внучке.
dom.lenta.ru: последние новости
Крыша главной библиотеки России оказалась нелегально оккупированной Финский депутат поселился в сауне Поближе к земле
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль348
«Северный поток-2» нашел ответ на датский шантаж59
Лукашенко задумал антироссийский шаг288
Дач больше не будет8
Россияне скупают дачи108
Видео
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет
01:02
Черноморское побережье оставят без жилья
Недвижимость
00:21
Санкции обвалят рубль
Рынки Экономика
02:14
Россиян ждет новый налог
Экономика Общество
25:12
Август наступил: чего ждать от «месяца катастроф»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение