Ещё
Почти 400 тысяч компаний в РФ работают без единого сотрудника
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.24
$
63.49
73.61
73.77
Прогноз
06.08 – 13.08
$
62.40
72.70
Индексы и котировки Brent
73.39
–0.07 Золото
1207.30
–0.02 РТС
1140.96
+0.30
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1591
–0.0131
20.07
1.1723
02.08
29.07
24.07

Почти 400 тысяч компаний в РФ работают без единого сотрудника 

BFM.RU 13 часов назад
Данные о компаниях РФ, раскрытые Федеральной налоговой службой (ФНС) России, свидетельствуют о том, что в 381 тысяче компаний из списка из 2,5 млн организаций не трудоустроен ни один сотрудник, а в 50% фирм работают 1-2 человека. Такие расчеты приводит РБК на основе опубликованных 1 августа данных ФНС.
В 41,5% всех указанных организаций среднесписочная численность работников была равна единице. В 10% компаний работают по два человека, а в 13,7% — от трех до пяти человек. Менее чем в 20% организаций из списка число работников превышало пять.
Ранее стало известно, что ФНС с августа начнет публиковать на своем сайте часть сведений о налогоплательщиках, которые раньше относились к налоговой тайне.
Данные опубликованы в отношении хозяйственных товариществ и обществ, за исключением тех, что включены в перечень стратегических предприятий и организаций оборонно-промышленного комплекса, а также отнесены к крупнейшим налогоплательщикам.
BFM.RU: последние новости
Израиль пригрозил Ирану военными действиями в случае блокирования пролива Ингредиенты счастья: рецепты строительства от ФСК «Лидер» Путин отменил пошлины на восстановление утраченных при пожаре документов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль348
«Северный поток-2» нашел ответ на датский шантаж59
Лукашенко задумал антироссийский шаг288
Дач больше не будет8
Россияне скупают дачи108
Видео
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет
01:02
Черноморское побережье оставят без жилья
Недвижимость
00:21
Санкции обвалят рубль
Рынки Экономика
02:14
Россиян ждет новый налог
Экономика Общество
25:12
Август наступил: чего ждать от «месяца катастроф»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение