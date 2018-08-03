СМИ: на Украине массово отметили «неправильный» День ВДВ

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости . В России 2 августа отметили День Воздушно-десантных войск, к праздничным мероприятиям массово присоединились и на Украине. Как отмечает портал «Obozrevatel.ua», украинцы, очевидно, забыли, что День ВДВ на Украине теперь отмечается 21 ноября.

Издание отмечает, в частности, что в соцсетях был опубликован ряд постов, многие из них на украинском языке и с символикой Украины, однако все они приурочены к российскому празднику.

Президент Украины Петр Порошенко в мае подписал закон о переименовании Воздушно-десантных войск в десантно-штурмовые войска. Он также сообщил, что теперь береты украинских десантников вместо голубых будут темно-бордовыми — под стандарт НАТО

В конце ноября 2017 года Порошенко внес в Раду как неотложный законопроект о переименовании ВДВ. Депутаты приняли закон 5 апреля 2018 года.

Как говорилось в пояснительной записке к документу, разработка законопроекта связана с ухудшением отношений между Украиной и Россией, которую в Киеве обвиняют в агрессии, что «повлекло негативное отношение личного состава и ветеранов-десантников к названию ВДВ (высокомобильные десантные войска) одновременно с ВДВ (воздушно-десантные войска) страны-агрессора».