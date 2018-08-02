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Новые антироссийские санкции США станут «самоубийством» для республиканцев
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Новые антироссийские санкции США станут «самоубийством» для республиканцев 

ФБА «Экономика сегодня» 12 часов назад
Фото: ФБА "Экономика сегодня"
Новый пакет санкций против России может быть принят в США, но может и быть отложен из-за республиканцев, других приоритетов Конгресса и действий администрации. Об этом ФБА «Экономика сегодня» рассказал эксперт Владимир Васильев.
В Сенат США внесен проект закона о новых санкциях против России. Как заявил один из его авторов, сенатор от Республиканской партии Линдси Грэма, очередные санкционные меры окажутся «самыми жесткими и сокрушительными».
"Нынешний режим санкций не смог удержать Россию от вмешательства в предстоящие среднесрочные выборы 2018 года. Наша цель состоит в том, чтобы изменить статус-кво и ввести сокрушительные санкции", — сказал Грэм.
В проекте содержатся предложения по персональным санкциям — в отношении политиков и представителей бизнеса, а также по ограничениям на инвестиции в национальную энергетику. По данным СМИ, планируется ввести санкции в отношении новых операций с российским госдолгом и импорта российского урана.
Сможет ли Трамп наложить вето
Все, что сейчас происходит — повторение сценария прошлого года, когда Конгресс отреагировал пакетом санкций на встречу двух президентов в Гамбурге, говорит главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.
"Сможет ли нынешний проект собрать такое же количество голосов, — вот вопрос. Тот законопроект Трамп подписал, так как понимал, что его вето будет преодолено. Сегодня диспозиция несколько изменилась. Возможно, в Сенате законопроект будет поддержан — в первую очередь, демократами, которые ставят на российскую карту во внутриполитической борьбе, к тому же накануне выборов в Конгресс. В то же время среди республиканцев есть понимание, что принятие сейчас столь жесткого законопроекта — это политическое самоубийство", — сказал эксперт ФБА «Экономика сегодня».
Соответственно, какой будет реакция в палате представителей, сказать сложно. Если там законопроект не получит больше трехсот голосов, тогда Трамп вполне может наложить вето, отметил Васильев. Есть и другие факторы, которые нужно учитывать, и которые вполне могут сыграть против принятия документа.
Экономическая война
"Сейчас основная проблема Конгресса — принятие бюджета. Конгрессу сейчас может оказаться не до этого пакета санкций, и вопрос в результате может быть отложен. Есть еще и позиция администрации Белого дома, которая считает, что те санкции, что уже введены, вполне достаточны. Не исключено, что и это также повлияет на прохождение законопроекта", — сказал Васильев, добавив, что ситуация в нынешних условиях мало предсказуема.
Что касается значимости этих санкций, дело даже не в их тяжести, а в том, что их фактически можно приравнивать к объявлению экономической войны России. «Думаю, нам нужно думать о долгосрочном геополитическом и геоэкономическом маневре. Очевидно, что США — это вектор, от которого нужно отказываться», — считает эксперт ФБА «Экономика сегодня».
В законопроекте, в том числе, содержатся предложения создать центр по борьбе с гибридными угрозами, который занимался бы подготовкой к отражению различных угроз, «исходящих» от России, а также сформировать фонд по противодействию влияния РФ.
Соединенные Штаты, указывается в документе авторами, должны оказать энергичную поддержку НАТО, снизить зависимость ряда стран-членов альянса от российского военного снаряжения, и принять положение, по которому США могут покинуть НАТО только в случае одобрения со стороны двух третей Сената.
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