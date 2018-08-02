Новые антироссийские санкции США станут «самоубийством» для республиканцев

Новый пакет санкций против России может быть принят в США, но может и быть отложен из-за республиканцев, других приоритетов Конгресса и действий администрации. Об этом ФБА «Экономика сегодня» рассказал эксперт Владимир Васильев

"Нынешний режим санкций не смог удержать Россию от вмешательства в предстоящие среднесрочные выборы 2018 года. Наша цель состоит в том, чтобы изменить статус-кво и ввести сокрушительные санкции", — сказал Грэм.

В проекте содержатся предложения по персональным санкциям — в отношении политиков и представителей бизнеса, а также по ограничениям на инвестиции в национальную энергетику. По данным СМИ, планируется ввести санкции в отношении новых операций с российским госдолгом и импорта российского урана.

Сможет ли Трамп наложить вето

Все, что сейчас происходит — повторение сценария прошлого года, когда Конгресс отреагировал пакетом санкций на встречу двух президентов в Гамбурге, говорит главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

"Сможет ли нынешний проект собрать такое же количество голосов, — вот вопрос. Тот законопроект Трамп подписал, так как понимал, что его вето будет преодолено. Сегодня диспозиция несколько изменилась. Возможно, в Сенате законопроект будет поддержан — в первую очередь, демократами, которые ставят на российскую карту во внутриполитической борьбе, к тому же накануне выборов в Конгресс. В то же время среди республиканцев есть понимание, что принятие сейчас столь жесткого законопроекта — это политическое самоубийство", — сказал эксперт ФБА «Экономика сегодня».

Соответственно, какой будет реакция в палате представителей, сказать сложно. Если там законопроект не получит больше трехсот голосов, тогда Трамп вполне может наложить вето, отметил Васильев. Есть и другие факторы, которые нужно учитывать, и которые вполне могут сыграть против принятия документа.

Экономическая война

"Сейчас основная проблема Конгресса — принятие бюджета. Конгрессу сейчас может оказаться не до этого пакета санкций, и вопрос в результате может быть отложен. Есть еще и позиция администрации Белого дома, которая считает, что те санкции, что уже введены, вполне достаточны. Не исключено, что и это также повлияет на прохождение законопроекта", — сказал Васильев, добавив, что ситуация в нынешних условиях мало предсказуема.

Что касается значимости этих санкций, дело даже не в их тяжести, а в том, что их фактически можно приравнивать к объявлению экономической войны России. «Думаю, нам нужно думать о долгосрочном геополитическом и геоэкономическом маневре. Очевидно, что США — это вектор, от которого нужно отказываться», — считает эксперт ФБА «Экономика сегодня».

В законопроекте, в том числе, содержатся предложения создать центр по борьбе с гибридными угрозами, который занимался бы подготовкой к отражению различных угроз, «исходящих» от России, а также сформировать фонд по противодействию влияния РФ.