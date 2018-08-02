Законно ли отключить электричество за долги?

Согласно нормам Гражданского кодекса, энергосбытовые организации не могут в одностороннем порядке расторгать договор с физическими лицами. Проще говоря, прежде чем вам «отрезать провода», коммунальщики обязаны заручиться вашим согласием. Но у них другая точка зрения. Вернее, они апеллируют не к закону, а к подзаконным актам, которые разрешают за задолженность более чем за два месяца «приостановить» подачу электроэнергии. Как возникла эта правовая коллизия, выясняла « Парламентская газета ».

Просто взять и отключить нельзя

В 2018 году, по данным Центра финансовых расчётов, задолженность потребителей на розничном рынке электроэнергии составила 269 миллиардов рублей. Это почти на 20 процентов больше чем в прошлом году, причём 19 процентов от этой суммы составляют долги населения.

Энергосбытовые компании бьют тревогу: многие граждане не платят за электричество по несколько лет. Как их заставить рассчитаться с долгами? Правильно — отключить электричество, что происходит сплошь и рядом.

Однако статья 546 Гражданского кодекса прямо указывает: перерыв в подаче, прекращение или ограничение подачи энергии допускаются по соглашению сторон, за исключением случаев, когда неудовлетворительное состояние энергетических установок абонента угрожает аварией или создаёт угрозу жизни и безопасности граждан. Это значит, что выяснять отношения с неплательщиком энергосбытовая компания должна в суде, не прекращая при этом выполнять условия договора.

Тем не менее соответствующее постановление Правительства и другие подзаконные акты наделяют поставщика правом приостановить подачу электроэнергии в случае «неполной оплаты потребителем коммунальной услуги». Под этой формулировкой понимается наличие у потребителя задолженности по оплате одной коммунальной услуги в размере, превышающем сумму двух месячных размеров платы, подтвердил «Парламентской газете» председатель Комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам Игорь Шпектор.

Чаще всего сотрудники ресурсоснабжающей компании отключают свет в квартире и опломбируют оборудование, чтобы должник не мог подключиться к электросети.

По установленному подзаконными актами регламенту сначала энергосбытовая компания должна предупредить неплательщика о необходимости погасить задолженность при помощи письменного уведомления (за получение которого нужно будет расписаться) или заказным письмом (через почту, с отчётом о вручении). После этого у должника есть 20 дней, чтобы оплатить долг. В это время поставщик (опять же согласно подзаконным актам) имеет право ограничить подачу света в квартиру неплательщика. Однако этим правом организации пользуются крайне редко. «Далеко не во всех домах есть техническая возможность приостановить подачу электроэнергии в квартиру должника», — уточнил глава комиссии ОП РФ. Поэтому чаще всего сотрудники ресурсоснабжающей компании отключают свет в квартире и опломбируют оборудование, чтобы должник не мог подключиться к электросети.

Противоречие нужно устранять

«У Гражданского кодекса безусловный приоритет над подзаконными актами, следовательно, отключение света в квартирах должников без их согласия противозаконно», — считает первый замглавы Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов . Исправлять сложившуюся ситуацию, по его мнению, необходимо на законодательном уровне, исключив из подзаконных актов нормы, которые противоречат закону.

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских согласен с коллегой по палате в том, что апеллировать в решении этой ситуации следует к нормам Гражданского кодекса. «Потребитель в итоге выиграет суд, но на это уйдёт несколько месяцев, в течение которых он будет сидеть без света, так как энергокомпании руководствуются постановлением Правительства», — констатировал парламентарий.

Замглавы Комитета Совета Федерации по экономической политике, председатель Центрального совета Объединения потребителей России Вячеслав Тимченко , в свою очередь, указал на лазейку, которую используют энергосбытовые компании, чтобы вынудить должников к погашению задолженности. «В соглашении, которое заключается между потребителем и поставщиком, могут заранее оговариваться условия расторжения договора о пользовании электроэнергией», — уточнил сенатор. Таким образом, если в соглашении прописано, что неуплата за электричество является основанием для его отключения, это как бы уже не противоречит Гражданскому кодексу. Ведь компания заранее получила разрешение у гражданина, что отключит ему услугу, если он не будет за неё платить.

Однако в Госдуме считают, что у нормы ГК, согласно которой в квартире гражданина нельзя отключить свет, не может быть разночтений. «Это слишком вольная трактовка Гражданского кодекса», — прокомментировал инициативу энергокомпаний Михаил Емельянов.

В соглашении, которое заключается между потребителем и поставщиком, могут заранее оговариваться условия расторжения договора о пользовании электроэнергией.

В свою очередь, Игорь Ананских отмечает, что пока не устранена коллизия, важно сократить время, в течение которого гражданин останется без света. Ведь такие дела обычно рассматриваются судами двух инстанций.

Одним словом, у каждого неплательщика в случае, если ему отключат электричество, есть шанс выиграть дело в суде и добиться возобновления услуги в полном объёме. Но на это уйдёт не один месяц. Во время осенней сессии депутаты Госдумы постараются законодательно решить этот вопрос. А пока они советуют гражданам не дожидаться судебных повесток и оплачивать коммунальные услуги в срок.

Как сэкономить деньги и нервы при оплате за свет Заключить прямой договор с энергосбытовой организацией. Это стало возможным после вступления в 2018 году поправок в Жилищный кодекс. Таким образом, платежи будут поступать в организацию, минуя посредника в виде управляющей компании. В случае если прямой платёж не был заключён, а деньги до поставщика электроэнергии не дошли именно из-за действий управляющей компании, жильцы многоквартирного дома вправе требовать от компании не только компенсацию убытков, но и морального ущерба. В случае если вы уезжаете надолго, лучше внести платёж за несколько месяцев вперёд, исходя из нормативов по счётчику. Если у вас нет возможности оплатить аванс, оставьте в отделении энергосбыта заявление, где указан период отсутствия и примерный срок погашения задолженности.