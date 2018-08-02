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Министерство транспорта РФ поддержало важнейшие инфраструктурные проекты Самарской области
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Министерство транспорта РФ поддержало важнейшие инфраструктурные проекты Самарской области 

Волга Ньюс 12 часов назад
На совещании в министерстве транспорта РФ обсуждалась трассировка глобального транспортного пути «Европа-Западный Китай». Совещание прошло в рамках исполнения поручения президента РФ, данного Владимиром Путиным во время посещения Самарской области.
"Главное для Самарской области, что при любом варианте трассировки подтверждена необходимость строительства мостового перехода через Волгу в районе села Климовка. Это крайне важно для Тольятти, Самары и Самарско-Тольяттинской агломерации в целом и всего региона", — подчеркнул Дмитрий Азаров.
Проект, по которому уже есть положительное заключение государственной экспертизы, в течение месяца будет рассмотрен на межведомственной комиссии. Это очень важное решение, которое открывает путь для начала финансирования, начиная уже с 2019 года.
Также на совещании обсуждались текущие вопросы, связанные со строительством мостового перехода «Фрунзенский», имеющего огромное значение как для Самары, так и для всего юга области. Достигнута договоренность об увеличении финансирования в размере, превышающем 1 млрд рублей. Благодаря этому появляется возможность закончить строительство моста уже в 2019 году.
Продолжится и реализация важнейшего проекта «Безопасные и качественные дороги». «Много было беспокойства у жителей региона, что с окончанием чемпионата мира по футболу снизятся темпы ремонта и реконструкции автомобильных дорог, — отметил Дмитрий Азаров. — Я говорил сразу, что это излишнее беспокойство».
Глава региона обратил внимание на то, что федеральное министерство выстраивает системную работу на долгосрочную перспективу, и в рамках этой работы средства, выделяемые Самарской области, увеличиваются.
Достигнуты и предварительные договоренности о выделении средств на реконструкцию дороги Тольятти-Ягодное. «Этот проект планируется осуществить в рамках программы 50-летия АвтоВАЗа, но средства на него не были предусмотрены, — напомнил глава региона. — И на встрече было принято решение о том, что, начиная с 2019 года финансирование, в том числе из федерального бюджета, по этому проекту будет обеспечиваться».
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