Министерство транспорта РФ поддержало важнейшие инфраструктурные проекты Самарской области

На совещании в министерстве транспорта РФ обсуждалась трассировка глобального транспортного пути «Европа-Западный Китай». Совещание прошло в рамках исполнения поручения президента РФ, данного Владимиром Путиным во время посещения Самарской области.

"Главное для Самарской области, что при любом варианте трассировки подтверждена необходимость строительства мостового перехода через Волгу в районе села Климовка. Это крайне важно для Тольятти, Самары и Самарско-Тольяттинской агломерации в целом и всего региона", — подчеркнул Дмитрий Азаров

Проект, по которому уже есть положительное заключение государственной экспертизы, в течение месяца будет рассмотрен на межведомственной комиссии. Это очень важное решение, которое открывает путь для начала финансирования, начиная уже с 2019 года.

Также на совещании обсуждались текущие вопросы, связанные со строительством мостового перехода «Фрунзенский», имеющего огромное значение как для Самары, так и для всего юга области. Достигнута договоренность об увеличении финансирования в размере, превышающем 1 млрд рублей. Благодаря этому появляется возможность закончить строительство моста уже в 2019 году.

Продолжится и реализация важнейшего проекта «Безопасные и качественные дороги». «Много было беспокойства у жителей региона, что с окончанием чемпионата мира по футболу снизятся темпы ремонта и реконструкции автомобильных дорог, — отметил Дмитрий Азаров. — Я говорил сразу, что это излишнее беспокойство».

Глава региона обратил внимание на то, что федеральное министерство выстраивает системную работу на долгосрочную перспективу, и в рамках этой работы средства, выделяемые Самарской области, увеличиваются.