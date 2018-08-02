В РЖД высоко оценили инфраструктурные проекты, предлагаемые к реализации в Самарской области

Один из важнейших вопросов — организация скоростного железнодорожного сообщения между Самарой и Тольятти с остановкой в аэропорту Курумоч. Сегодня проект был представлен руководителю РЖД и получил высокую оценку.

Инвестиционному департаменту РЖД поручена корректировка технико-экономического обоснования проекта, которую необходимо выполнить до конца III квартала 2018 года. «Заинтересованность РЖД после сегодняшнего совещания крайне высока, это создает предпосылки для реализации проекта», — подчеркнул Дмитрий Азаров

Кроме того, речь шла о развитии Особой экономической зоны Тольятти. Поскольку количество резидентов постоянно увеличивается, отсутствие железной дороги к ОЭЗ уже является сдерживающим фактором.

"Мы представили проект, который также был предварительно одобрен руководством РЖД, — рассказал Дмитрий Азаров. — И он был отправлен на разработку непосредственных проектных решений".

Также рассматривался вопрос о размещении на территории Самарской области транспортно-логистических узлов, что может стать еще одной точкой роста развития экономики, транспортной инфраструктуры региона.

"Самарская область вправе претендовать на участие в такой стратегии. У нас для этого все есть — развитая сеть железных дорог, автомобильных дорог, в том числе федеральных, и, конечно, важнейшая водная артерия нашей страны. Мы представили свои преимущества и аргументы, и хочу сказать, что Самарская область имеет определенные преференции по сравнению с другими субъектами РФ, расположенными в ПФО", — отметил Дмитрий Азаров.