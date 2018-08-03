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В Краснодарском крае построят 15 газовых автозаправок
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В Краснодарском крае построят 15 газовых автозаправок 

За рулем Кубань 20 часов назад
Фото: За рулем Кубань
В Краснодарском крае построят 15 станций для заправки автомобилей природным газом. Как сообщает пресс-служба администрации региона, соответствующее соглашение было подписано первым вице-губернатором Андреем Алексеенко и генеральным директором ООО «Газпром газомоторное топливо» Михаилом Лихачёвым.
Андрей Алексеенко: «Благодаря новым станциям улучшится инвестиционный климат в крае. Развитие газозаправочной инфраструктуры позволит привлечь новых бизнес-инвесторов. Также мы планируем увеличить долю транспортных средств, работающих на природном газе».
ООО «Газпром газомоторное топливо» инвестирует в проект более 2 млрд рублей. Благодаря новым станциям появятся более 180 рабочих мест. Кроме строительства 15-ти газонаполнительных станций (АГНКС), подписанный документ предусматривает разработку комплекса мероприятий по переводу автотранспорта на использование в качестве топлива природного газа.
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