В Краснодарском крае построят 15 газовых автозаправок

В Краснодарском крае построят 15 станций для заправки автомобилей природным газом. Как сообщает пресс-служба администрации региона, соответствующее соглашение было подписано первым вице-губернатором Андреем Алексеенко и генеральным директором ООО «Газпром газомоторное топливо» Михаилом Лихачёвым

Андрей Алексеенко: «Благодаря новым станциям улучшится инвестиционный климат в крае. Развитие газозаправочной инфраструктуры позволит привлечь новых бизнес-инвесторов. Также мы планируем увеличить долю транспортных средств, работающих на природном газе».

ООО «Газпром газомоторное топливо» инвестирует в проект более 2 млрд рублей. Благодаря новым станциям появятся более 180 рабочих мест. Кроме строительства 15-ти газонаполнительных станций (АГНКС), подписанный документ предусматривает разработку комплекса мероприятий по переводу автотранспорта на использование в качестве топлива природного газа.