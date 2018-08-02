Мэрия: IKEA рассмотрит Саратовскую область в качестве партнера «в будущем»

Оказалось, что до 2019 года шведский бренд в принципе не планирует строить свои торговые комплексы в России, а какие-либо решения об открытии магазина компании в Саратове не принимались, следует из ответа от 1 августа.

«Производственно-торговой группой компаний IKEA International Group» не планируется до 2019 года строительство объектов для размещения торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома на территории Российской Федерации. В будущем компанией IKEA Саратовская область будет рассмотрена в качестве стратегического партнера», — сообщил в ответе на запрос редакции в адрес Михаила Исаева замглавы администрации Саратова по градостроительству и архитектуре Антон Корнеев.

Отметим, в администрации не стали отвечать на вопрос о том, предпринимались ли попытки доказать инфестиционную привлекательность города для шведского бренда.