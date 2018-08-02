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Размер пенсий госслужащих хотят ограничить
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Размер пенсий госслужащих хотят ограничить 

Вечерняя Москва 11 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
На сайте «Российской общественной инициативы» на голосование вынесено предложение ограничить максимальный размер страховой пенсии для государственных и муниципальных чиновников до 40 тысяч рублей. Аналогичные меры предлагается ввести в отношении работников предприятий с государственным участием.
Никита Масленников, руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития:
— Начнем с того, что при формировании страховой части пенсии учитывается не только трудовой стаж, но и размер заработной платы, поэтому не стоит думать, что в случае реализации предлагаемой инициативы госчиновники будут получать не более 40 тысяч рублей. Есть ведь еще разного рода надбавки, накопительная часть пенсии. Мне кажется, что причина подобных предложений в том, что из-за усложнения пенсионной системы граждане не имеют четкого понимания критериев, от которых зависит итоговый размер пенсии.
Вячеслав Бобков, заведующий лабораторией проблем уровня и качества жизни института социально-экономических проблем народонаселения РАН:
— Размер пенсии не нужно ничем и ни для кого ограничивать. Он должен зависеть исключительно от индивидуального трудового стажа и размера заработной платы. К сожалению, в настоящее время в России эта система не работает — чиновники, военные и работники силовых структур выделены в отдельную категорию, для которой размер пенсионных выплат рассчитывается по особой системе. Например, некоторые категории работников имеют возможность выйти на пенсию всего в 38 лет! Из-за того, что нет единых условий, и появляются предложения кого-то ограничить в пенсиях или зарплатах.
Андрей Гвоздилин, читатель «ВМ»:
— Абсолютно верное решение. Депутаты и государственные чиновники — слуги народа и своей страны. Если ограничить пенсии, то в госаппарат будут идти не из жадности, а из любви к родине и желания сделать ее лучше.
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