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Мэр Нижнего Новгорода назвал данные о повышении суммы подарков до 40 тыс. руб. ошибкой СМИ
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Мэр Нижнего Новгорода назвал данные о повышении суммы подарков до 40 тыс. руб. ошибкой СМИ 

ТАСС 13 часов назад
Фото: Newsroom24
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 августа. /ТАСС/. Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов сообщил, что журналисты неверно трактовали опубликованное распоряжение, якобы разрешающее чиновникам принимать подарки до 40 тыс. рублей.
Ранее сообщалось, что администрация Нижнего Новгорода внесла изменения в устав города, разрешив муниципальным служащим принимать подарки на сумму до 40 тыс. рублей, при этом ранее их стоимость не могла превышать 3 тыс. рублей. Распоряжение об этом было накануне размещено на сайте городской администрации и активно цитировалось в федеральных и региональных СМИ.
"Журналисты допустили ошибку, ни один мэр в России не может ни изменить этот порядок, ни повлиять на него, ни уточнить. Наш документ говорит лишь о порядке учета полученных в рамках официальных мероприятий подарков", — сказал Панов в пятницу на брифинге.
По его словам, в федеральном законе прописано, что запрещено принимать подарки дороже 3 тыс. рублей государственным и муниципальным служащим. Все подарки дороже этой суммы, полученные в рамках официальных мероприятий, передаются в федеральную или муниципальную собственность. Он отметил, что распоряжение администрации города «закрепляет порядок оформления полученных подарков, основанный на постановлении городской Думы Нижнего Новгорода».
"В федеральном подзаконном акте Минэкономразвития есть отдельный пункт, который говорит о том, с какого момента подарок учитывается в реестре, а с какого может числиться на бухгалтерском учете. Городская Дума определила сумму в 40 тыс. рублей. Все, что дороже, неважно подарок это или нет, идет в учет в реестре отдельным порядком с отдельным регламентом, а все, что, соответственно, до 40 тысяч рублей, учитывается на бухгалтерском учете", — сказал Панов. Мэр добавил, что все, что было сделано этим документом — это техническая правка, приведшая документы в соответствие.
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