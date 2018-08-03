Мэр Нижнего Новгорода назвал данные о повышении суммы подарков до 40 тыс. руб. ошибкой СМИ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 августа. / ТАСС /. Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов сообщил, что журналисты неверно трактовали опубликованное распоряжение, якобы разрешающее чиновникам принимать подарки до 40 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что администрация Нижнего Новгорода внесла изменения в устав города, разрешив муниципальным служащим принимать подарки на сумму до 40 тыс. рублей, при этом ранее их стоимость не могла превышать 3 тыс. рублей. Распоряжение об этом было накануне размещено на сайте городской администрации и активно цитировалось в федеральных и региональных СМИ.

"Журналисты допустили ошибку, ни один мэр в России не может ни изменить этот порядок, ни повлиять на него, ни уточнить. Наш документ говорит лишь о порядке учета полученных в рамках официальных мероприятий подарков", — сказал Панов в пятницу на брифинге.

По его словам, в федеральном законе прописано, что запрещено принимать подарки дороже 3 тыс. рублей государственным и муниципальным служащим. Все подарки дороже этой суммы, полученные в рамках официальных мероприятий, передаются в федеральную или муниципальную собственность. Он отметил, что распоряжение администрации города «закрепляет порядок оформления полученных подарков, основанный на постановлении городской Думы Нижнего Новгорода».