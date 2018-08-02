В Корее отказались от поисков клада «Дмитрия Донского»

Об этом сообщило южнокорейское издание «Мани Тудэй», ссылаясь на слова с президентом компании. Одновременно стало известно, что появились новые свидетельства, доказывающие, что вся эта история была чистой аферой, направленной на привлечение средств доверчивых инвесторов.

Напомним, что 17 июля южнокорейская компания Shinil Group устроила своего рода сенсацию, продемонстрировав видеозапись обнаруженного российского корабля «Дмитрий Донской». Броненосный крейсер затонул в 1905 г. недалеко от корейского острова Уллындо. Судно, как выяснилось, лежит на глубине 434 м в 1,3 км от берега острова. Shinil Group заявила, что на борту судна скорее всего находится 5500 ящиков с золотом и золотыми монетами общим весом около 200 тонн. Сумму «клада» корейцы оценили более чем в 130 млрд долларов. В компании пообещали, что уже до конца этого года поднимут корабль. Однако в России уже заявили, что крейсер является воинским захоронением, он принадлежит РФ, а потому все работы должны вестись только с разрешения российских официальных представителей.

26 июля Shinil Group провела пресс-конференцию и отказалась от слов по поводу клада, заявив, что не знает, сколько на борту денег. Как сообщило корейское издание «Мани Тудэй» 2 августа во второй половине дня их журналист встретился с президентом компании Shinil Group Чхве Ён Соком. По словам бизнесмена, всё руководство, а также большинство рядовых сотрудников подали заявления об увольнении. Сам он также собирается это сделать в ближайшее время.

"Оба члена совета директоров компании, включая Рю Сан Ми, который ранее был президентом, по почте уведомили о том, что они уходят со своих постов… Большинство сотрудников также прекращают работу в компании. Я вчера нанял юриста, с которым обсуждаем вопрос о формальностях прекращения и моей работы в качестве президента компании", — цитирует издание слова Чхве.

Как поясняет издание, в совет директоров Shinil Group входили три человека — собственно Чхве Ен Сок, Рю Сан Ми и еще один человек. В штате компании работало всего лишь несколько человек. Сегодня же утром в офис на работу пришла лишь одна секретарша, на которую скорее всего возложены формальности по закрытию фирмы. Чхве также дал понять, что все работы по поиску клада и подъему корабля «Дмитрий Донской» будут прекращены. В качестве причины он назвал «сложившуюся ситуацию», а также начатое в отношении компании и других связанных с ней структур расследование полиции и Комитета по финансовому контролю.

"В нынешней ситуации невозможно продолжать работы по подъему корабля… Я отвечу на все вопросы, которые появятся у полиции и Комитета по финансовому контролю", — пообещал он.

Напомним, что полиция уже запретила выезда из страны Чхве, руководству Shinil Group, а также представителям тех компаний, которые торговали криптовалютой, рассказывая про огромный «клад на „Дмитрии Донского“. Инвесторам обещали прибыли на уровне более 10 тысяч процентов. Зарегистрированная в Сингапуре одноименная компания Shinil Group открыла биржу по продаже криптовалюты и, по слухам, смогла привлечь достаточное количество инвесторов. Однако когда эксперты поставили под сомнение правдивость информации о кладе, а уж тем более после отказал самой Shinil Group от своих слов о „200 тоннах золота“ ряд инвесторов стали требовать деньги назад. Но им не вернули, после чего люди подали заявление в полицию.

Комитет по финансовому контролю параллельно начал свою проверку ситуации в связи с подозрениями в попытках незаконной игры на курсах акций. Тем временем стали всплывать все новые и новые факты, которые доказывают, что вся история с „кладом“ является крупным обманом. Журналисты телерадиовещательной компании KBS побывали в Сингапуре и выяснили, что сингапурская Shinil Group и ее биржа криптовалюты являются компаниями на бумаге. У них нет ни офиса, ни штата сотрудников. На сайте компании есть адрес, где она якобы находится, но в самом здании такой компании нет и в администрации здания сказали, что подобной компании у них не существует. Общая стоимость средств, потраченных на создание этой компании, составила лишь менее 70 центов или около 450 рублей, которые нужны на регистрацию документа. Средства же инвесторов перечислялись на частный счет президента.

Полиция Сеула уже обратилась в Интерпол с просьбой об объявлении в международный розыск бывшего президента сингапурской Shinil Group Ю Чжи Бома, который, как выяснилось, уже был уличен в мошенничестве и обмане инвесторов. По данным СМИ, он в настоящий момент скрывается во Вьетнаме или Лаосе. Кроме того, вопреки обещаниям Shinil Group в Корею так и не прибыли представители крупной китайского государственной компании YantaiSalvage, которая, как заявлялось, займется непосредственно подъемом » Дмитрия Донского ". Не была проведена 30 июля и обещанная выставка вещей якобы поднятых с корабля.

В ходе пресс-конференции 26 июля, в ходе которой обещали «удивить весь мир» находками, показали лишь обыкновенную модель крейсера, а главным шоком стало заявление президента Shinil Group Чхве Ён Сока о том, что они не могут подтвердить наличие золота на «Дмитрии Донском». Историки наконец-таки также «вытянули» из Shinil Group названия тех якобы существующих документов, в которых говорится о том, что на «Дмитрий Донской» погрузили огромное количество золота. Ссылки идут на документ, который с представленного корейского названия можно перевести как «Записи об участии в морском сражении в Цусимском проливе». Утверждалось, что про клад написал вице-адмирал Крочес Оенский (из-за повторного перевода с корейского на русский реальное произношение имени может быть иным — прим. «РГ»). Но, как заявил в интервью местным СМИ кандидат исторических наук, научный сотрудник Фонда истории Северо-Восточной Азии, «такого имени в списках участников боевых действий в Российско-японской войны нет».

Впрочем, российские историки с самого начала ставили под сомнение целесообразность направления на идущем в бой устаревшем корабле почти треть золотого запаса России, когда уже существовала железная дорога Санкт-Петербург — Владивосток. Были оспорены также права Shinil Group на первенство в определении точного местонахождения «Дмитрия Донского». В 2003 г. этим занимались уже научные группы государственного института Кореи и обнаружили «Дмитрий Донской», предоставив его фотографии. По поводу Shinil Group, обстоятельств ее появления, действий и заявлений накопилось множество других подозрений и претензий, что и спровоцировало власти Кореи начать расследование, а также отказать в выдаче разрешения на подъем судна. Таким образом в очередной раз вся история вокруг клада «Дмитрия Донского» завершилась скандалом, оказавшись крупной аферой. До этого схожая ситуация было в конце 19990-х— начале 2000-х гг., правда тогда говорили лишь о полутонне золота на борту. Сама компания Shinil Group, которая собиралась поднимать корабль с глубины более 400 метров, просуществовала лишь два месяца, имея менее десяти сотрудников. Рассказы же про «огромный клад» продержались и того меньше — три недели, хотя подозрения об обмане возникли сразу же.

Сейчас в Корее задаются вопросом: «Как могло произойти, что после всех схожих обманов у нас в стране все равно остается столько доверчивых людей, которые готовы после слов о „сказочных богатствах“ нести свои деньги авантюристам?» Проблема в том, что вполне может быть, что реальные «кукловоды» всей этой истории остаются за границей, вне пределов досягаемости правоохранительных органов Кореи, но уже получили те деньги, которые инвесторы потратили на покупку «криптовалюты под обеспечение клада „Дмитрия Донского“. По оценкам некоторых экспертов, через криптовалюту мошенники могли привлечь миллионы долларов инвесторов, наобещав поднять со дна моря „сотни тонн русского золота“.