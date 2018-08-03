Ковальский об Инвестпрограмме: НДС платить не нужно, а налог на прибыль — да

Ковальский об Инвестпрограмме\: НДС платить не нужно, а налог на прибыль — даПравительство Южной Осетии внесло изменения в Налоговый кодекс республики. Теперь все подрядчики, задействованные в реализации Инвестпрограммы содействия соцэкономразвитию, должны платить налог на прибыль. Однако льготы на НДС остаются. Иными словами, подрядчики все еще освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость.

"В 2008 году правительства Южной Осетии и России установили ряд налоговых льгот по работам в рамках Инвестпрограммы. Прежде всего, действовали льготы по освобождению от НДС и налога на прибыль. Это было сделано для того, чтобы удешевить стоимость строительства и построить большее количество объектов, чтобы создать строителям комфортные условия. В конце 2017 года на заседании Межправкомиссии было решено внести в эти льготы изменения. Дело в том, что сам термин «восстановление» себя изживает. Республика, к счастью, переходит на стадию развития. За эти 8-10 лет и строительные организации плотно встали на ноги, и могут пополнять бюджет республики, уплачивая налог на прибыль", — рассказал Павел Григорьевич.

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