Масштабная чистка кадров. На Воронежском стеклотарном заводе сократят около 200 работников

Хотя плановые июльские увольнения удалось отменить. Погрязли в долгах и судах, но не сдаются. Воронежский стеклотарный завод отменил часть планового сокращения. Так, 130 сотрудников, которых должны были уволить в конце июля, продолжат трудиться. Однако масштабная чистка кадров впереди — если вдруг дела не пойдут в гору. «Раско» всё же запустил одну печь, её они и будут обслуживать. Правда, пока за 2/3 зарплаты — ещё одну треть вычтут за простой производства. Однако рабочих, в основном, такой расклад устраивает: они верят, что производство скоро наладится. За лето по собственному желанию уволились всего 30 человек, под сокращение попали ещё 70.

Тем не менее, в конце августа руководство завода наметило более масштабную чистку кадров — сократят ещё две сотни работников, если, конечно, не запустят остальную часть производства. Между тем, в центр занятости уже обратились 22 бывших работника, почти половина из них — это пенсионеры. Там их консультируют в части соблюдения работодателем законов, а также предлагают вакансии. — В настоящее время проводятся гарантированные собеседования с работодателями по тем рабочим профессиям, которые пользуются спросом у работников. Мы готовы в полном объёме осуществить обучение и переобучение работников, которые будут освобождаться в последствии, — рассказал директор центра занятости Воронежа Алексей Берёзкин.

Днём ранее стало известно, что Воронежский стеклотарный завод продолжает терпеть бедствие. На этот раз, поставщик песка, гравия и глины подал в суд на компанию, управляющую «РАСКО», с требованием признать предприятие банкротом. Так поставщик пытается вернуть долги.