«Мир» с привкусом юга

За год количество операций, совершаемых по картам «Мир» в Армении ежемесячно, выросло в 50 раз. Ереван — на втором месте по этому показателю. Кто на первом и что делают россияне с «Миром» вне РФ?

Гостеприимная статистика

Альфа-Банк, банк «Центр-инвест» и Как и было запланировано, в середине августа прошлого года пилот был завершен, в Армении и России стартовал полноценный двусторонний прием карт ПС Armenian Card (ArCa) и ПС «Мир» (НСПК — оператор карт «Мир»). Первыми участниками проекта стали ВТБ Уралтрансбанк . Со стороны России расчетным банком национальной платежной системы «Мир» при проведении операций между двумя платежными системами является ВТБ.

Согласно данным, которые порталу Банки.ру предоставили НСПК и ArCa, россияне все активнее используют «мировые» карты для расчетов в Армении.

Осенью прошлого года (сентябрь — ноябрь 2017 года) количество «мировых» операций составило 4,3 тыс. штук. К зиме этот показатель добрался до отметки в 14 тыс. штук, а весной 2018-го превысил 26 тыс. Следует отметить, что за один только июнь текущего года держатели карт «Мир» совершили порядка 15 тыс. трансакций в Армении. В целом с сентября 2017 года по июнь 2018 года количество «мировых» трансакций, совершаемых в Армении ежемесячно, выросло более чем в 50 раз.

Как росла популярность оплаты картами «Мир» в Армении

(количество совершенных за указанный период трансакций в штуках)

У держателей карт «Мир» в Армении больше всего популярны следующие операции: снятие наличных в банкоматах, оплата в ресторанах и кафе, покупки в супермаркетах и магазинах одежды.

Что касается географии платежей, то, по данным национальной платежной системы Армении ArCa, лидером по количеству операций с использованием карт «Мир» является город Гюмри. В нем держатели российских карт совершили уже более 27 тыс. операций. На втором месте — столица республики (Ереван), где по «Миру» прошло более 5 тыс. трансакций. На третьем — город Цахкаовит (около 600 операций).

Кроме того, трансакции по российским картам совершаются в Армавире, Артике, Абовяне и Вагаршапате, а также Цахкадзоре и других армянских городах.

Продуктовый виджет

За «Мир» во всем мире

На текущий момент расплачиваться за рубежом можно кобейджинговой картой «Мир». Уже запущены кобейджи «Мир — JCB», «Мир — UnionPay», «Мир — Maestro».

Также активно идет обсуждение приема обычных, некобейджинговых карт «Мир» в других странах, помимо России. Второй «ласточкой» после Армении должны стать другие государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

«Мы продолжаем работу с Казахстаном, Киргизией и начинаем сотрудничество с Белоруссией. Надеюсь, уже к концу следующего года держатели карт национальных платежных систем Белоруссии, Армении, Казахстана, Киргизии, России, возможно, Узбекистана и Таджикистана получат возможность сквозного использования своих карт на всей территории ЕАЭС», — рассказал глава НСПК в начале июня 2018 года.

Новость

«Расширение зоны охвата карт «Мир» важно и несет положительный эффект для держателей национальных карт. Если представить идеальную картину, то она будет выглядеть как прием карт «Мир» по всему миру, включая страны Европы и Америки. Но эта задача гораздо сложнее, чем построение платежного пространства со странами ЕАЭС», — говорит директор департамента платежных систем СМП Банка Елена Биндусова.

Она указывает, что с 1 июля 2018 года все бюджетные выплаты осуществляются только на карты «Мир», поэтому расширение зоны приема карт в этом контексте очень важно — это позволит гражданам России комфортно путешествовать и навещать родственников в странах ЕАЭС.

«К тому же мы знаем о значительном присутствии граждан стран ЕАЭС в России, — добавляет Биндусова. — Объединение платежных пространств не только дает возможность использования карты «Мир» в этих странах, но и обеспечивает прием карт данных стран в устройствах, обслуживающих «Мир». Как, например, это уже реализовано с картами, выпущенными банками Армении. О популярности конкретных стран среди держателей карт «Мир» в условиях единого платежного пространства в будущем говорить сейчас сложно, но предполагаю, что это будут страны с наиболее активным туристическим потоком из России».

Новость

«Двустороннее взаимодействие НСПК со странами Евразийского экономического союза, безусловно, будет способствовать увеличению трансакционной активности по картам «Мир», поскольку в настоящее время наблюдается рост туристического потока между этими государствами, — соглашается старший вице-президент, заместитель руководителя департамента розничных продуктов ВТБ Юлия Деменюк . — Для держателей карт «Мир», путешествующих по территории стран ЕАЭС (например, из России в Армению, Казахстан или Белоруссию), беспрепятственное использование своих национальных карт будет актуальным».

По мнению Деменюк, наибольшей популярностью у населения будут пользоваться страны ЕАЭС, которые смогут наилучшим образом обеспечить инфраструктуру для полноценного использования карты «Мир».

«Сегодня мы видим рост использования карт «Мир» в Армении. После интеграции карт в Беларуси и Казахстане их трансакционная активность, безусловно, увеличится», — заключает старший вице-президент ВТБ.