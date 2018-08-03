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Кабмин РФ обсудит уточнение условий, освобождающих налоговых должников от ответственности
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Кабмин РФ обсудит уточнение условий, освобождающих налоговых должников от ответственности 

Прайм 7 часов назад
МОСКВА, 3 авг /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в пятницу рассмотрит законопроект, уточняющий условия освобождения от ответственности налогоплательщиков, самостоятельно и до обнаружения налоговым органом погасивших свою задолженность, сообщила пресс-служба кабинета министров.
Отмечается, что действующей редакцией Налогового кодекса предусмотрено освобождение налогоплательщика от ответственности за налоговое правонарушение при условии подачи им в налоговый орган уточненной налоговой декларации до момента, когда он узнал об обнаружении налоговым органом неотражения или неполноты отражения сведений в налоговой декларации. В то же время предусмотрены штрафные санкции за неправомерное неудержание или неперечисление в установленный срок налога, подлежащего удержанию и перечислению налоговым агентом.
"В целях исключения неоднозначного толкования законодательных норм законопроектом предлагается дополнить статью Налогового кодекса новым пунктом, предполагающим освобождение налогового агента от ответственности в случае, если им представлен в налоговый орган в установленный срок налоговый расчет, который содержит достоверные сведения", — говорится в сообщении на сайте кабмина.
При этом предусматривается, что налоговым агентом до момента, когда ему стало известно об обнаружении налоговым органом факта несвоевременного перечисления суммы налога или о назначении выездной налоговой проверки по такому налогу, должны быть самостоятельно перечислены в бюджет неперечисленная в установленный срок сумма налога и соответствующие пени.
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