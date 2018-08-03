Налоговые должники смогут уходить от ответственности 

Налогоплательщики не будут нести ответственность, если самостоятельно до обнаружения налоговой инспекции факта неперечисления или неполного перечисления платежей уплатили налоги и соответствующую пеню.
Правительство на заседании рассмотрело поправки в Налоговый кодекс, предполагающие освобождение налогового агента от ответственности в случае, если им представлен в налоговый орган в установленный срок налоговый расчет, который содержит достоверные сведения.
"Сейчас если такая компания погасила всю задолженность, но не представила уточненную декларацию, ее штрафуют задним числом, — напомнил премьер-министр Дмитрий Медведев. — Это неправильно и несправедливо, поскольку все обязательства перед государством были исполнены. Теперь мы эту коллизию устраняем".