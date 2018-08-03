Налоговые должники смогут уходить от ответственности

Налогоплательщики не будут нести ответственность, если самостоятельно до обнаружения налоговой инспекции факта неперечисления или неполного перечисления платежей уплатили налоги и соответствующую пеню.

Правительство на заседании рассмотрело поправки в Налоговый кодекс, предполагающие освобождение налогового агента от ответственности в случае, если им представлен в налоговый орган в установленный срок налоговый расчет, который содержит достоверные сведения.