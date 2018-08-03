Тарифы на тепло будут зависеть от «альтернативной котельной»

Вместо госрегулирования тарифов в сфере теплоснабжения государство будет устанавливать предельные тарифы на тепло для конечного потребителя. Соответствующее постановление правительства вступает в силу 3 августа.

В документе установлены основные принципы работы рынка тепловой энергии. Предусматривается переход от государственного регулирования всех тарифов в сфере теплоснабжения к установлению предельного уровня цены на тепловую энергию для конечного потребителя. Предельные цены не будут зависеть от затрат поставщиков. Их будут определять путём сопоставления со стоимостью поставки тепловой энергии из так называемой «альтернативной котельной» — замещающего централизованное теплоснабжение источника тепловой энергии, Постановлением также утверждаются порядок определения размера коэффициента к предельному уровню цены на тепловую энергию и срок его применения.