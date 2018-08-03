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Тарифы на тепло будут зависеть от «альтернативной котельной»
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Тарифы на тепло будут зависеть от «альтернативной котельной» 

Парламентская газета 7 часов назад
Фото: Парламентская газета
Вместо госрегулирования тарифов в сфере теплоснабжения государство будет устанавливать предельные тарифы на тепло для конечного потребителя. Соответствующее постановление правительства вступает в силу 3 августа.
В документе установлены основные принципы работы рынка тепловой энергии. Предусматривается переход от государственного регулирования всех тарифов в сфере теплоснабжения к установлению предельного уровня цены на тепловую энергию для конечного потребителя. Предельные цены не будут зависеть от затрат поставщиков. Их будут определять путём сопоставления со стоимостью поставки тепловой энергии из так называемой «альтернативной котельной» — замещающего централизованное теплоснабжение источника тепловой энергии, Постановлением также утверждаются порядок определения размера коэффициента к предельному уровню цены на тепловую энергию и срок его применения.
Закон о новой модели рынка тепла был подписан Президентом Владимиром Путиным в июле 2017 года. Одним из ключевых моментов новой системы является тарифообразование на тепло по принципу «альтернативной котельной». Закон направлен на повышение инвестиционной привлекательности отрасли для частных инвесторов за счёт нового принципа ценообразования, которое гарантирует компаниям возврат вложенных инвестиций. Решение о внедрении альтернативной котельной является добровольным и возможно только при согласии теплоснабжающих компаний, федеральной и местной власти. По словам зампреда Комитета Совета Федерации по экономической политике Виктора Рогоцкого, изменения будут возможны в населённых пунктах только по решению глав муниципалитетов. «Рост стоимости до уровня „альтернативной котельной“ займёт переходный период от 5 до 10 лет», — сказал сенатор.
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